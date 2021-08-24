طرح الجيل الجديد من سيارات «نيسان قاشقاي 2022» أكتوبر المقبل (صور)

مع تزويدها بمجموعة من التجهيزات والكماليات التي تلبي كافة رغبات العملاء

تترقب سوق السيارات طرح الجيل الجديد من طرازات «نيسان قاشقاي» موديل 2022؛ التي من المقرر تقديمها رسميًا في مصر خلال شهر أكتوبر المقبل.

علمت “المال” أن شركة «نيسان موتور إيجيبت» تقوم حاليًا بإعداد التجهيزات الخاصة بتقديم الجيل الجديد من «قاشقاي» الذي يعد أحدث طرازات الصانع الياباني الذي تم تقديمه على الساحة العالمية.

ومن المتوقع أن يتم تقديم «نيسان قاشقاي 2022» في ثوبها الجديد التي تم تصميمها وفق أحدث تصميمات الصانع الياباني، وقد تم تزويدها بالعديد من التجهيزات والكماليات التي تلبي كافة متطلبات العملاء.





وتتوافر “نيسان قاشقاي” عالميًا بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1300 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر.

وأدخل على الجيل الجديد من «قاشقاي» تعديلات جذرية أسهمت في التغير الخارجي والداخلى للسيارة، خاصة مع تدعيمها بمجموعة من التجهيزات ووسائل الترفيهه، بالإضافة إلى سائل الأمن والسلامة المتعددة التى تحرص الشركة اليابانية على تزويد طرازاتها بمختلف الأنظمة.

نيسان قاشقاي 2022

ومن أبرز التعديلات والتجهيزات التى أدخلت على طرازات «قاشقاى 2022»؛ مصابيح LED أمامية وخلفية، وشاشة عدادات ديجيتال وأخرى للوسائط مدعمة لتشغيل أنظمة التطبيقات الذكية “آبل كار بلاي، وأندرويد أوتو”، وغيرها”.

ونجحت «نيسان اليابانية» في تسويق طرازات الجيل الجديد من «قاشقاي»، والعمل على تحقيق مبيعات قياسية في في مختلف الأسواق الخارجية خلال الأشهر الماضية.

بحسب التقارير العالمية، أسهم الجيل الجديد من طرازات «قاشقاي» في زيادة معدلات مبيعاتها فى السوق الأوروبية إلى 61 ألفًا و971 مركبة خلال النصف الأول من العام الحالى، لتسحتوذ على حصة سوقية 6.3% من إجمالى مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «الكروس أوفر».