طرح البوستر الدعائي لفيلم الاسكندراني تمهيدا لعرضه 4 يناير

قامت الشركة المنتجة لفيلم” الاسكندراني” الجديد بطولة النجم أحمد العوضي ، بطرح الأفيش الدعائي الرسمي للفيلم اليوم تمهيدا لعرضه بالسينمات المصرية 4 يناير القادم .

ويعد فيلم الإسكندراني التعاون الأول بين العوضي والمخرج خالد يوسف، إنما هو التعاون الثاني بين “يوسف” وبين النجمة زينة، بعد أن قدما سابقا فيلم “كارما” الذى تم عرضه عام 2018 وكان آخر أعمال خالد يوسف في السينما.

وتصدر أحمد العوضي وزينة البوستر الرسمي للعمل، وعلى جانبيهما مجموعة من الأبطال وهم: بيومي فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبد الله، عصام السقا، محمد رضوان، حسين فهمي، تسنيم مطر، ويقف الجميع على شاطئ البحر.

فيلم “الإسكندرانى” تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف وبطولة أحمد العوضى، زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب مونتاج عمرو عاكف.