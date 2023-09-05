طرح الأفيش الرسمي لفيلم «أهل الكهف» استعدادًا لعرضه

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد “أهل الكهف” البوستر الرسمي للعمل والذي يقوم ببطولته كوكبة من النجوم منهم خالد النبوي ومحمد ممدوح وغادة عادل، والفيلم، معالجة درامية أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة.

وشهد التصوير العديد من المشاهد التي جمعت أبطال العمل منهم، محمد فراج ومحمد ممدوح و هاجر أحمد و ريم مصطفي و أحمد بدير وعبد الرحمن أبو زهره و أحمد عيد.

ونشرت الشركة المنتجة لفيلم أهل الكهف، عبر حسابها على إنستجرام، البوستر التشويقي للعمل، وكتبت عليه: البوستر التشويقي لفيلم أهل الكهف وقد انتهي مؤخرا فريق عمل فيلم “أهل الكهف” من تصوير المشاهد الخارجية والنهائية للفيلم بالمغرب، وذلك بمدينه مراكش والذي من المقرر وضع اللمسات النهائيه للعمل ليكون جاهزا لطرحه بالسينمات خلال الفتره القادمة.

الفيلم إنتاج محمد رشيدي مالك رشيدي برودكشن وإخراج عمرو عرفة.