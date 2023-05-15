طرح استغلال مزارع سمكية على مساحة 170 فدان بالجيزة والشرقية

طرح جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ووزارة الزراعة، تأجير عدد من المزارع أمام الشركات والمستثمرين المتخصصين في هذا النشاط، وذلك على مساحة 170 فدان في نطاق محافظتي الجيزة والشرقية.

وتشمل تلك الأراضي كل من مزرعة على مساحة 10 أفدنة بجهة الشيخ عتمان بمنطقة الحوامدية بمحافظة الجيزة، ليتم استغلالها لمدة 3 سنوات مع زيادة سنويا تصل الى 5% .

ونصت كراسة الشروط على أن يلتــــــزم علـــي الراســى عليـــة المزايـــدة اســـتغلال المســـاحة فـــى الانتـــاج الســـــمكي دون إقامة منشأت تخل بطبيعتها أو تخالف القوانين ويحظر عليـه استـخدام الحيوانـات النافقة أو الطيــور أو مخلفــات المجازر فى تغذيــة الأسماك أو أى مـواد ضـارة بالصــحه أو البيئـه وفى حالة المخالفة يتم فسخ التعاقد.

كما يحق للهيئة فسـخ التعاقد واعاده طرح المساحة للتأجير وذلك فى حالة اخلال المتعاقـــد بأي التزام من الالتزامات المفرضة عليه عن أى مدة ترخيص دون أن يكون له الحق فى أي تعـويض مع اعادة الطرح على حساب المتعاقد.

كما يلتــزم الراسـى عليـه المزايــدة باحكام قـانون الصيد رقم 124 لسنة 1983ولائحتـه التنفيذيـــــة، وكـذا ما يتضـمنه بنـود التـرخيص بين الهيئة وبين المرخص لـه ويلتــزم بالقرارات التنظيمية التى تصدر عن الهيئة.

يقـر الراسي عليـه المزايـدة بسداد قيمـة الكهرباء والميـاه وأي رسوم أخري تفرضها الجهات الحكومية ويضمن عدم تعــرض الغير على المساحة المؤجرة له والهيئه غير مسئـولـة عــن توفير مصدر للكهرباء أو المياة وأي مرافق وعلى الراســي عليـــه المزايـدة توفير احتياجاته بمعرفته دون أدنى مسئولية على الهيئة.

كما تم طرح مزراعة بجهة ترعة المريوطية بمحافظة الجيزة، على مساحة 25 فدان وذلك لمدة 3 سنوات أيضا، على أن يكون هناك زيادة في القيمة الايجارية تصل الى 5% سنويا.

وذهبت كراسة الشروط إلى أنه يلتـزم المـرخص له بــاخــلاء المساحة المرخصــة لــه بالانتفــاع بهــا بانتهــاء مــدة التعاقـد دون الحاجة الي تنبيه أو انذار ويلتزم باخلائها من مظاهر النشاط وفي حــالة استمراره بالانتفاع

بعد انتهاء مدة الترخيص يعتبر متعديا عليها دون سند من القانون ويحق للهيئة فى هذه الحالة ربط مقابل استغلال مـــن اليـوم التـالى لانتهـاء الترخيـص بالقيمـة التـى تحــددها الهيئه دون ان يترتـب علـــى تحصيل مقابـل استغلال عن انتفاعه بالأرض حقوق قانـــونية والتخـرجة من كونـه متعديـاعلى اراضي الهيئة وفقا لاحكام المادة 372 مكرر من قانون العقوبات.

كما تم طرح مزرعة أخرة بجهة جزيرة بين البحرين بمحافظة الجيزة، والتي تقع على مساحة 3 أفدنة، وذلك لمدة 3 سنوات مع زيادة قيمة القسط 5% سنويا.

كما طرح المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية ” التابع لوزارة الزراعة ” تأجير بعض قطاعات الأحواض السمكية بعدد 12 حوض وذلك بمنطقة العباسة بمحافظة الشرقية على مساحة 85 فدان والمقرر عقد جلسة المزايدة خلال 12 يونيه المقبل.

واشترط المركز أن يكون مدة التعاقد لمدة 10 سنوات وذلك حتى عام 2033 اعتبارا من أمر الاسناد طبقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 واللوائح التنفيذية المنظمة.

كما أنه في حالة عدم الالتزام بمواعيد السداد تتم احتساب غرامة تأخير بواقع 15% على اجمالي قيمة الدفعة واذا استمر عدم الالتزام حتى الدفعة الثانية يحق للجهة الادارية اتخاذ الاجراءات القانونية بفسخ التعاقد ومصادرة التأمين دون تنبيه.

كما طرح المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية تأجير بعض قطاعات الأحواض السمكية بعدد 6 أحواض باجمالي 47 فدان، وذلك بمنطقة أبو حماد بالشرقية أيضا، وذلك لاستغلالها سمكيا.

وحسب كراسة الشروط فمن المقرر أن يتم استغلال تلك المساحة لمدة 10 سنوات حتى عام 2033، والتي سيتم عقد المزايدة خلال يونيه المقبل، على أن يتم زيادة القيمة الايجارية بنسبة 5% سنويا.

وفي نفس السياق عُقد اليوم اجتماع مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في جلسته السابعة برئاسة الدكتور صلاح الدين مصيلحي رئيس مجلس إدارة الجهاز، وبحضور الدكتور ممتاز شاهين نائب رئيس مجلس الإدارة، واللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز، والسادة أعضاء مجلس الإدارة من الوزارات والهيئات المختلفة، وذلك بالمقر الرئيسي للجهاز.

وفي مستهل الاجتماع، رحب مصيلحى بأعضاء المجلس وأعرب عن تقديره لما يبذله أعضاء المجلس من جهود لرفعة شأن الجهاز بكافة مجالاته والإرتقاء بالقطاع السمكى، وتحقيق التنمية الاقتصادية مؤكدا على أن الجميع يعملون من أجل الوطن.

فيما بدء فرحات كلمته بتهنئة الأستاذ الدكتور صلاح مصيلحى على بمناسبـة ترشيحـه ممثـلًا رسميًـا عن جمهورية مصر العربية ( مجلس الوزراء ، ووزارة الزراعـة واستصـلاح الأراضـي) في مجلـس الأمنـاء للمركـز الدولـي للأسمـاك World Fish بماليزيـا ضمن المجموعـة الاستشاريـة الدوليـة لتنميـة الموارد الزراعيـة بواشنطـن.

وأشار إلى تطور الأداء الحالي للجهاز على المستويين الفني والمالي، والإجراءات المتخذة من قبل الجهاز بخصوص مشروعاتها الحالية والمستقبلية، فضلاً عن المجهودات المبذولة لرفع كفاءة اداء إدارات الجهاز مؤكداً ضرورة الاستمرار على هذا النهج وتكاتف الجهود من أجل الوصول للأهداف المرجوه.

وكان مجلس إدارة الجهاز قام بمناقشة بعض الموضوعات الادارية والمالية والفنية التى كانت مدرجة على جدول الأعمال، منها خطة تطوير وتنمية منطقة المثلث المعدوم بالتنسيق مع محافظة بورسعيد وبالتعاون مع الجهات المعنية للبدء في تطوير المنطقة وفقا لأهداف التنمية المستدامة على أرض بورسعيد، تنفيذا للتكليفات الرئاسية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

حضر الجلسة السابعة لمجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية كل من الدكتور حسين مصطفى كمال رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء سابقا، والأستاذ الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذ الدكتور سعد محمد موسى المشرف على الادارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية ، والأستاذ الدكتور رفعت الجمل مدير المعمل المركزى للثروة السمكية ممثلا عن وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي.

كما حضر الجلسة كل من المستشار مختار جبر نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى بمجلس الدولة لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ، والمستشار أحمد عابدين نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للجهاز، واللواء العربي احمد يوسف السروى مستشار رئيس هيئة قناة السويس.