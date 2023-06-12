طرح إنشاء سوق حضارية على مساحة 18 فدانا وتشغيل خطوط نقل داخلية في القاهرة الجديدة

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه جارٍ من خلال إدارة العقود والعطاءات بالجهاز، طرح تنفيذ مشروع إنشاء سوق حضارية نموذجية بالتجمع الثالث على مساحة 18 فدانا، وذلك كبديل للباعة الجائلين وبهدف القضاء على العشوائيات والإشغالات بمدينة القاهرة الجديدة والحفاظ على المظهر الحضاري، وذلك في إطار جهود جهاز المدينة ومجلس الأمناء للتصدي للأسواق العشوائية والباعة الجائلين واستبدالها بأخرى حضارية، مؤكداً أن السوق تعد نقلة حضارية تلبى جميع متطلبات وفئات سكان المدينة.

وفى سياق متصل، أوضح الدكتور محمد زكي الوحش، عضو مجلس النواب – رئيس مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة، أن السوق ستتكون من منطقة تجارية بها محال ومبنى إدارى، ومنطقة ترفيهية ستضم محال وكافتيريات ومحطة وقود ومسجدا، ومنطقة أسواق يومية، وسوقا أسبوعية، وسوقا موسمية، وساحة انتظار مغطاة للسيارات، ومناطق خضراء وبرجولات ونوافير مياه.

وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه سيتم قريباً تشغيل عدة خطوط جديدة داخلية لربط التجمعات ببعضها (التجمع الأول – التجمع الخامس – التجمع الثالث – الامتداد الشرقى)، مؤكداً أن منظومة النقل الجماعي الداخلية ستحد من ظاهرة المواصلات غير المرخصة وغير المرغوب فيها مثل مركبات ” التوك توك ” بجانب تشكيل لجان مختصة لمتابعة حركة منظومة النقل الداخلي والخارجي، وتنفيذ التعديلات اللازمة لمواعيد المركبات وخطوط السير حسب حاجة قاطني المدينة.

وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطى، أنه تم التواصل مع الشركات الخاصة العاملة في مجال النقل الجماعى لتشغيل منظومة النقل الداخلى لزيادة الخدمات الحيوية بالمدينة، لافتا إلى أنه جارٍ تجهيز موقف بكل تجمع لتشغيل المنظومة على أكمل وجه.

وكان المهندس عبدالرءوف الغيطى، قد تفقد محطات المياه المعالجة للمدينة بطريق العين السخنة ( أوراسكواليا – حسن علام – سامكريت)، للوقوف على كفاءة تشغيل المحطة وجودة معالجة المياه، مشدداً على ضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية للمنظومة.