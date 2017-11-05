طرح أول مزايدة لإقامة 38 مشروعاً بالمتحف الكبير

دعاء محمودتستعد وزارة الدولة لشئون الآثار، لطرح سلسلة من المحال التجارية والمطاعم على القطاع الخاص، بالمنطقة المجاورة للمتحف المصرى الكبير، وذلك بنظام المزايدة خلال العام المقبل.وقال مصدر مطلع بالوزارة لـ«المال»، إنه من المقرر طرح 38 مشروعا، موزعة بين 28 محلًا تجاريًا و10 مطاعم، تطل

دعاء محمود

تستعد وزارة الدولة لشئون الآثار، لطرح سلسلة من المحال التجارية والمطاعم على القطاع الخاص، بالمنطقة المجاورة للمتحف المصرى الكبير، وذلك بنظام المزايدة خلال العام المقبل.

وقال مصدر مطلع بالوزارة لـ«المال»، إنه من المقرر طرح 38 مشروعا، موزعة بين 28 محلًا تجاريًا و10 مطاعم، تطل على منطقة الهرم، مؤكدا أنه جارٍ دراسة شروط التأجير ومدة حق الانتفاع.

وأضاف أن المشروعات الجديدة ستسهم فى توفير إيرادات لصالح الوزارة، وذلك بالتنسيق مع الاستثمار والتعاون الدولى.

يشار إلى أن مشروع المتحف المصرى الكبير، ممول من اليابان، وتتولى عمليات التنفيذ شركة أوراسكوم للإنشاء بالتعاون مع شريك أجنبى، وتمثل المشاريع المقرر طرحها أول الاستثمارات التى سينفذها القطاع الخاص بالمنطقة.

وكانت مصادر مطلعة قد قالت لـ«المال»، إن وزارة الاستثمار ستتولى الحملة الترويجية لتلك المشروعات فى القريب العاجل، والتى تتضمن إنشاء فندق عملاق وقاعة للمؤتمرات، وساحة للحفلات.

يذكر أن سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اجتمعت خلال شهر أكتوبر الماضى مع خالد العنانى، وزير الآثار، وتم استعراض الفرص الاستثمارية، بما فيها الفرص المجاورة للمتحف المصرى الكبير، ومتحف الحضارة، بهدف ضمها إلى الخريطة الاستثمارية التى تعدها وزارة الاستثمار.

من جانبه، أكد خالد العنانى، وزير الآثار، على هامش ورش العمل المصرية اليابانية التى تم تنظيمها قبل يومين بحضور السفير اليابانى، أن تكلفة مشروع المتحف الكبير تتخطى المليار دولار، تمثل قروض الحكومة اليابانية %75 منها.

وأكد العنانى أن دور الجانب اليابانى لن يتوقف عند افتتاح المشروع، بل ستتم الاستعانة بخبراتهم فى الإدارة، خاصة أن هناك 10 بعثات أثرية يابانية تعمل فى مصر من خلال الجامعات والمعاهد المتخصصة.