طرح أول دفعة من أراضى مجمع صناعة الأثاث فى «بلبيس» قبل نهاية 2022

تستهدف محافظة الشرقية طرح أول دفعة من أراضى مجمع صناعة الأثاث المقرر إقامته على مساحة 19.6 فدان بطريق بلبيس العاشر -توسعات المنطقة الصناعية- على المستثمرين، قبل نهاية العام الحالي، بحسب تصريحات مصدر مطلع.

وأضاف المصدر لـ«المال»، أن المحافظة سلمت للمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، وهيئة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، كل البيانات اللازمة عن المشروع وموقف البنية الأساسية.

وتابع أن المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، وهيئة التنمية الصناعية يعكفان فى الوقت الحالى على تنقيح المخطط التصميمى النهائى للمجمع المعد وفقًا للمعايير العالمية، لطرح المساحات على الشباب الراغبين فى تأسيس مشروعات جديدة، أو من لديهم شهية التوسع فى المستقبل.

وتضم المنطقة الصناعية فى شكلها الحالى 400 مصنع، منها 190 مصنعًا قيد التشغيل والإنتاج، والباقى بعضها متوقف جزئيًا أو كليًا، والآخر ما زال تحت الإنشاء.

وتسعى محافظة الشرقية للحصول على قرار بتخصيص منطقة استثمارية على مساحة 105 أفدنة بمنطقة الحسينية، لنقل كل الصناعات الصغيرة والمتوسطة المنتشرة وسط القرى والمراكز.

وأوضح المصدر أنه من المستهدف جذب الورش الصغيرة المقامة حاليًا داخل «بلبيس» من خلال تقديم الحوافز المناسبة والمحددة فى قانون الاستثمار وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص، وفقًا لتوجيهات الدولة الصادرة مؤخرًا.

يشار إلى أن المحافظة انتهت من إنشاء البنية الأساسية للمنطقة المتمثلة فى محطة للمياه، وأخرى للكهرباء، فضلًا عن رصف الطرق وتركيب أعمدة إنارة، وتزويدها بشبكة من الاتصالات والنت.

وتخطط الحكومة لزيادة الصادرات لتصل إلى 100 مليار دولار سنويًا خلال الخمسة أعوام المقبلة، عبر التركيز على 9 قطاعات، من بينها المنسوجات والمواد الغذائية والأدوية والمعادن، فضلًا عن تشكيل لجنة خاصة دورها حل مشكلات المستثمرين وتسهيل منح الرخص والتعامل الفورى مع كل التحديات التى تواجه تأسيس الشركات والمشروعات الاستثمارية الجديدة، وفقًا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء فى المؤتمر الذى عقد منذ أيام للإعلان عن خطة الحكومة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية.