طرح أوبو رينو7 في الشريحة السعرية المتوسطة بالسوق العالمية

طرحت شركة أوبو الصينية أحدث أجهزتها بالسوق العالمية أوبو رينو 7 في الشريحة السعرية المتوسطة



مواصفات هاتف اوبو رينو 7



يصل وزن هاتف أوبو رينو 7 إلي 175 جرام، وسمكه 6.17 ملميتر، تبلغ أبعاده 159.9 x 73.2 x 7.5 ملميتر.

يأتي الهاتف مزودا بشاشة من نوع أمواليد مقاس 6.43 بوصة، وبجودة عرض FHD +، تبلغ دقتها 2400×1080 بكسل، وتدعم معدل تحديث 90 هرتز، ومعدل حساسية اللمس بسرعة 180 هرتز، ومحمية بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 5.



كذلك يدعم مستشعر لبصمات الأصبع للمصادقة البيومترية أسفل الشاشة، ومنفذ سماعات الرأس التقليدي بقياس 3.5 ملميتر، ومنفذ شحن من نوع USB Type-C، بالإضافة إلى مكبرات صوت تدعم تقنية الصوت عالية الوضوح.



يعمل هاتف اوبو رينو 7 بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 680، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، 5 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية، ومتصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم ColorOS 12.1، على نظام التشغيل أندرويد 12.



إلي جانب كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابكسل، مصحوبة بعدسة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة لبيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل.



بالإضافة إلى كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل للصور الشخصية والمكالمات المرئية ، و بطارية بقوة 4500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات.



سعر هاتف اوبو رينو 7 المتوقع في مصر.

يتوافر هاتف أوبو رينو 7 باللونين البرتقالي والأسود، للبيع بأسواق أندونيسيا بسعر 365 دولار (أي ما يعادل 6650 جنيها.