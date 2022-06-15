طرح أفيش «كيرة والجن» والعرض السينمائي 30 يونيو

طرحت اليوم سنيرجي فيلمز المنتجة لفيلم كيرة والجن بطولة النجمان احمد عز وكريم عبد العزيز الأفيش الرسمي للفيلم قبل طرحه بدور العرض السينمائى 30 يونيو الجارى.

وهو الفيلم المنتظر طرحه نظرا لتعدد عناصره العالمية من حيث السيناريو وعدد النجوم والإخراج .



البوستر الرسمي للفيلم جمع كلا من كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى، سيد رجب، أحمد مالك، هدى المفتى، على قاسم، لارا إسكندر، محمد عبد العظيم، وآخرون.

الفيلم مستوحى من رواية “1919” للكاتب أحمد مراد، وتعد الرواية الثالثة التي يحولها مراد إلى فيلم سينمائى بعد “الفيل الأزرق” يجزئيه و”تراب الماس”، واثبت مراد خلال السنوات الماضى أن فكرة تحويل رواياته إلى أفلام نجاحات كبيرة في السينما خلال السنوات الماضية سواء على المستوى التجارى أو الفني.