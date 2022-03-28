طرح أفيش المسلسل الإذاعي «العصمة في إيدي» للنجم أحمد حلمي

في أول تعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية وشركة كنج توت للانتاج الاعلامي , طرحت شركة كنج توت الافيش الدعائي الرسمي للمسلسل الاذاعي ” العصمة في ايدي ” للنجم احمد حلمي من تصميم شركة ” مون لايت ” لصاحبها رباب ابراهيم، وسيذاع على اذاعات شبكة راديو النيل تزامنا مع بدء رمضان 2022 والذي تدور احداثة في اطار كوميدي .

ويذاع المسلسل في شهر رمضان 2022 على اذاعات شبكة راديو النيل ” ميجا اف ام ” ، ” نغم اف ام ” ، ” راديو هيتس ” ، ” شعبي “.

ويشارك أحمد حلمي في المسلسل هنا الزاهد وادوارد ومي كساب وسلوي عثمان وياسر الطوبجي ومحمد رضوان وسامية عاطف إنتاج كنج توت للانتاج الاعلامي ومدير الانتاج سليمان ابوغالي ومهندس الصوت مصطفى منير ومساعد المخرج ضياء القمحاوي وتأليف واخراج مجدي الكودش.