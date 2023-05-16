طرح أفيشات فيلم «رهبة» لأحمد الفيشاوي تمهيدا لعرضه بالسينمات

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد “رهبة” بطولة النجم أحمد الفيشاوي ونسرين أمين وعدد من الفنانين تأليف محمد علام وإخراج رضا عبد الرازق.

فيلم رهبة – مصنع الكراسي ، تدور أحداثه حول مجرم يخشاه الجميع حتى يتعرض لموقف يقلب حياته رأسا على عقب، ليصبح خائفا من الجميع.

ويعد هذا الفيلم هو التعاون الثانى بين الثلاثى أحمد الفيشاوى والمنتج أيمن يوسف والمخرج رضا عبد الرازق بعد فيلم “ريتسا”، والذى حقق نجاح كبيرا على مستوى النقاد والجوائز، وعرض العام الماضى، حيث كان عبد الرازق مساعدا أول للمخرج، ليخوض من خلال “رهبه” أولى تجاربه الإخراجية.

وعرض لأحمد الفيشاوى مؤخرا فيلم “اشباح أوروبا” مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، وشارك في بطولة العمل مصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف منهم باسم سمرة، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والمغامرات، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى.

يشارك فى بطولة الفيلم الجديد ” رهبة” مجموعة كبيرة من الفنانين منهم أحمد الفيشاوى، نسرين أمين، ثراء جبيل، سما إبراهيم، الفنان السعودى محمد القس، محمود البزاوى، مصطفى غريب، عبد الرحمن ظاظا، وياسر الطوبجى وأحمد رمزى.