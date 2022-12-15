طرح أفيشات الدعاية لفيلم «شلبي» استعدادًا لعرضه في السينمات

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد “شلبي” بطولة النجم كريم محمود عبد العزيز الأفيشات الدعائية للفيلم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استعدادا لعرض العمل بدور العرض السينمائي أوائل يناير القادم لعام 2023 .

وظهر على أفيش الفيلم أبطال العمل جميعا يتصدرهم كريم محمود عبد العزيز ، ويجسد فيه شخصية “شلبي” ويعمل في أحد الملاهي الليلية ثم تنِشأ بينه وبين النجمة روبي بطلة الفيلم قصة حب عاطفية خلال أحداث كوميدية يستعرضها الفيلم.

فيلم “شلبى” بطولة كريم محمود عبد العزيز، روبى، بيومى فؤاد، محمد محمود، حاتم صلاح، سليمان عيد وعدد آخر من الفنانين وتأليف مصطفى حمدى وقصة وإخراج بيتر ميمى، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.

ويتعاون فيه للمرة الثالثة مع المخرج بيتر ميمي بعد تقديمهما معا أفلام “من أجل زيكو ” العام الماضي وتحقيقه نجاحا كبيرا وفيلم “موسى” أيضا وشاركه بطولته إياد نصار.