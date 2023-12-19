طرح أغنيات سنجل جديدة بعد توقف 3 أشهر.. الطابع الرومانسي يسيطر لأسباب

طرح بعض نجوم الغناء المصري والعربي أغنيات سنجيل جديدة بعد توقف دام 3 أشهر عن تقديم أي جديد غنائي بسبب الأحداث السياسية في قطاع غزة ، فطرح المطرب بهاء سلطان أغنية جديدة بعنوان ” “قبل ما أمشى” من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، ومن المقرر طرحها خلال أيام على موقع الفيديوهات يوتيوب وجميع منصات السوشيال ميديا، وتحمل عددًا من المفاجآت.

كما طرح نجم الغناء الشعبي مصطفى حجاج أغنيته الجديدة ” “قلبى معاك” التي كتبها ولحنها عزيز الشافعى ووزعها أماديو وانتاج هاني محروس ، وتحمل طابعا رومانسيا لأول مرة .

كذلك قام النجم اللبناني رامي عياش بطرح أغنية جديدة ” مابنساك” ، وحملت طابعا رومانسيا عاطفيا وقام بتسجيلها في مدينة كييف بأوكرانيا مع الموزع الموسيقي ألكسندر ماسكيان ، انتاج شركة مزيكا ، وتطرح النجمة أصالة نصري أغنية جديدة بعنوان “جنة الحب” كلمات ذياب بن غانم المزروعي، ألحان فايز السعيد.

كما يطرح المطرب رامي جمال أغنية جديدة الأيام القادمة للجمهور ، مع قرب العام الجديد 2024 .

حسن دنيا : من حق مصطفى حجاج برغم انه مطرب شعبي أن يقدم اللون الرومانسي في أغنياته للجمهور

قال الملحن حسن دنيا ان تقديم هؤلاء النجوم لأغنيات رومانسية حاليا ، يرجع لأن موسم الشتاء يحتاج لهذه النوعية من الأغنيات .

أضاف في حديثه ل” المال أن من حق مصطفى حجاج برغم أنه مطرب شعبي أن يقدم اللون الرومانسي في أغنياته للجمهور ، فلا ننسى أن الراحل محمد عبد المطلب قدم أغنيات رومانسية في مسيرته الفنية ، لكن حجاج سيقدم هذا اللون بطريقته وأسلوبه في الغناء الخاص به .

ولفت أيضا الى أن أحداث غزة طالت مدتها ، لذلك قرر هؤلاء المطربين طرح أغنياتهم الجديدة لأنه بالطبع لديهم خطة وبرنامج زمني لتقديمها للجمهور ، لذلك عاد أغلب النجوم لطرح أغنيات منفردة مع قرب العام الجديد 2024 .

عوض بدوي :امتناع المطربين عن طرح أغنيات خلال الأشهر الماضية شيئا محترما منهم

ويرى الشاعر الغنائي عوض بدوي أن الظروف السياسية في فلسطين حاليا تستدعي عدم تقديم أغنيات ايقاعية وراقصة احتراما على الأقل لهذه الأحداث الصعبة لأهل غزة .

أردف قائلا أن امتناع المطربين عن طرح أغنيات خلال الأشهر الماضية شيئا محترما منهم ، وعودتهم مرة ثانية لتقديم أغنيات جديدة بسبب أن ذلك مجال عملهم ويجب أن يستمروا فيه .

ولفت الى أن مود الجماهير الفترة الحالية ليس جيدا ومهيئا لاستقبال وسماع أغنيات جديدة من أي مطرب ، سواء بسبب الظروف السياسية أو الوضع الاقتصادي في البلاد حاليا .

حيث أن هذه الأغنيات الجديدة ليست خفيفة وانما أغنيات تميل للهدوء بدرجة كبيرة ، ولانطالبهم بطرح أغنيات حزينة لكن من الطبيعي أن تكون جميعها ليست أغنيات رتمية وتكون عاطفية بصورة كبيرة وفق” بدوي” .

علي عبد الفتاح :فكرة تقديم المطربين أغنيات جديدة أمرا مميزا مع قرب العام الجديد

وأعرب المسؤول الاعلامي لشركة مزيكا عن كون عودة نجوم الأغنية لطرح أغنيات جديدة بعد توقف الأشهر الماضية ، لأن الحياة يجب أن تستمر مرة أخرى برغم حزن الجميع على أحداث غزة لكن الجميع يجب أن يعمل سواء كان عاملا او فنانا أو مطربا لكي تعود الحركة الفنية لنشاطها دون توقف .

لذلك فكرة تقديم المطربين أغنيات جديدة أمرا مميزا مع قرب العام الجديد ، مضيفا تقديم أكثر من نجم فيهم سواء رامي عياش أو أصالة أو مصطفى حجاج أغنية باللون الرومانسي قد يكون صدفة وفق” عبد الفتاح ” .

أشار الى أنه يجب أن تحمل هذه الأغنيات كلمة مميزة ولحنا مختلفا وتوزيعا موسيقيا متطورا وجيدا هذه الفترة تحديدا لتكون مناسبة للأجواء التي نعيشها حاليا .