طرح أعمال توريد وتركيب علامات ولافتات إرشادية لمدينتي ملوي والفشن الجديدتين

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح أعمال توريد وتركيب علامات ولافتات إرشادية لمدينتي الفشن الجديدة وملوي الجديدة.

وجاء نص الإعلان الذي نشر على الموقع الرسمي للهيئة كما يلي: يسر الجهاز أن يعلن عن طرح تنفيذ أعمال توريد وتركيب علامات ولافتات إرشادية لمدينتي ملوي الجديدة والفشن الجديدة في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بالشروط الآتية:

يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة نظير سداد مبلغ 299 جنيها فقط.

يقدم العطاء في مظروفين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي باسم المهندس رئيس الجهاز في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية.

يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي قدرة 30000 جييه ويستكمل إلى 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي.

تعقد جلسة الاستفسارات يوم الثلاثاء 5/7/2022 الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة.

تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الثلاثاء الموافق 19/7/2022 الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة.

فئة التصنيف المناسبة للمناقصة “الفئة السابعة”أعمال مباني متكاملة أو “الفئة السادسة” أعمال اشغال عامة.

سيتم اخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق.

تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.