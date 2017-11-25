طرح أسهم النيل للطيران في البورصة نهاية 2018

دعاء محمود ومحمد فتحيأكد أحمد علي الرئيس التنفيذي لشركة النيل للطيران أن شركته أجلت طرح 30%من أسهمها في البورصة خلال العام الجاري بسبب القرارات الاقتصادية الأخيرة وعلي رأسها التعويم، لافتا إلى أن الطرح سيتم في أواخر العام المقبل 2018. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بمدينة شرم الش

دعاء محمود ومحمد فتحي

أكد أحمد علي الرئيس التنفيذي لشركة النيل للطيران أن شركته أجلت طرح 30%من أسهمها في البورصة خلال العام الجاري بسبب القرارات الاقتصادية الأخيرة وعلي رأسها التعويم، لافتا إلى أن الطرح سيتم في أواخر العام المقبل 2018.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ للإعلان عن انضمام الطائرة السابعة لاسطول الشركة من طراز ايرباص 321

وأضاف أن شركته أول شركة طيران قطاع خاص تقوم بطرح اسهمها في البورصة.

وأوضح أن سبب الطرح هو رغبة الشركة في توسيع الملكية وإعطاء فرصة للمجتمع المصري من أفراد ومؤسسات أن يكونوا شركاء في شركة النيل للطيران.

وأكد علي أن شركته تستهدف اقتحام أسواق جديدة في دول الخليج والشرق الأوسط خلال الفترة القادمة رافضا الإفصاح عن التفاصيل لحين الموافقة عليها من قبل الجهات المعنية