طرح أراض لإقامة مصنعين للأعلاف والزيوت فى دمياط

2.4 مليار جنيه إيرادات العام المنتهى و2.6 مليار مستهدفة مدحت إسماعيلتطرح هيئة ميناء دمياط خلال الفترة المقبلة، مزايدة على القطاع الخاص، لإقامة مصنعين للأعلاف والزيوت، بتكلفة استثمارية 3.5 مليار جنيه، بحسب تصريحات أيمن صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة.أضاف صالح، أن المصنعين يعملان فى مشتقات ال



2.4 مليار جنيه إيرادات العام المنتهى و2.6 مليار مستهدفة



مدحت إسماعيل

تطرح هيئة ميناء دمياط خلال الفترة المقبلة، مزايدة على القطاع الخاص، لإقامة مصنعين للأعلاف والزيوت، بتكلفة استثمارية 3.5 مليار جنيه، بحسب تصريحات أيمن صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة.

أضاف صالح، أن المصنعين يعملان فى مشتقات الزيوت مثل فول الصويا، والأعلاف بمختلف أنواعها والهيئة تحصل على إيجار سنوى من الشركة المنفذة للمشروع، مقابل استغلال مساحة الأراضى.

أشار إلى أن الأرض تم طرحها خلال الفترة الماضية، لكن لعدة أسباب تم إلغاء المزايدة وطرحها مرة أخرى، لشروط تعكف الهيئة على وضعها خلال الأيام القليلة المقبلة.

أوضح صالح، أن طرح مثل هذه المساحات يأتى ضمن خطة الهيئة الطموحة فى استغلال مساحات الأراضى المتاحة، وطرح 5 قطع بمساحات تتراوح بين 5 آلاف إلى 8 آلاف متر لإقامة 5 مخازن داخل الميناء، لخدمة الصادر والوارد من البضائع، مشيراً إلى أن الطرح سيكون مزايدة علنية على شركات القطاع الخاص، مقابل إيجار سنوى تحصل عليه الهيئة، ومدة استغلال الأراضى ستحدد قريبًا.

فى سياق متصل، كشف رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تنتهى من إنشاء رصيف 630 م فى الميناء، قبل نهاية العام الحالى، موضحاً أنه مستهدف إجراء عمليات التشغيل التجريبى للمشروع فى ديسمبر المقبل، وتبلغ تكلفته 1.365 مليار جنيه.

ذكر «صالح»، أن غاطس الرصيف يصل إلى 17 م، وساحة تداول ملاصقة بمساحة 75000 متر مربع، مشيرًا إلى أن الرصيف يساعد الميناء فى استقبال دخول أحجام وحمولات سفن لم تكن تتعامل مع الميناء من قبل، وذلك بالتزامن مع عملية كبيرة لتعميق الممر الملاحى تنفذه للوصول إلى غاطس 16.5 م لمواكبة التطور الحادث فى بناء السفن العملاقة.

كشف عن أن الهيئة تستهدف تنفيذ استثمارات بقيمة 180 مليون جنيه، وغالبية المبلغ موجهة لتطهير الممر الرئيسى داخل المنياء، ومستهدف الوصول بتعمق الأرصفة إلى 18 م فى العام المقبل.

قال إن الميناء حقق إيرادات نهاية العام المالى 2018ـ2017، تصل إلى 2.4 مليار جنيه، ومستهدف نهاية العام المالى الحالى، أن ترتفع إلى 2.650 مليار جنيه، لافتاً إلى أن الهيئة استطاعت مضاعفة الإيرادات إلى 5 مرات مقارنة، بعام 2014.

قال صالح، إن 2014 شهد بعض المشاكل وتوقفت مشروعات داخلية فى الميناء، إلا أن مجلس ادارة الهيئة استطاعت خلال السنوات الماضية، إبرام العديد من اتفاقيات التسوية، وتشغيل للمشروعات المتعثرة والمتوقفة، الأمر الذى انعكس إيجاباً على الإيرادات، فضلاً عن أن الهيئة تراهن على زيادة الإيرادات والأرباح بتشغيل المشروعات المقرر إقامتها من القطاع الخاص المذكور سلفًا.

أوضح أنه تم تنفيذ الربط الإلكترونى بين الهيئة ووزارة التخطيط، والمتابعة والإصلاح الإدارى كأول ميناء تابع لوزارة النقل، يتعامل من خلال الشبكة الحكومة الموحدة G2G، الأمر الذى يمكن الهيئة من التعامل الآلى مع الجهات الحكومية المختلفة، الذى من شأنه إلغاء التعامل الورقى بينها وبين العملاء.

لفت إلى أن الأمر خطوة أولى من خطوات الربط، الذى يتح التكامل مع كل من مصلحة السجل التجارى، ووزارة المالية، ممثلة «مصلحة الضرائب»، تمهيدا لإلغاء المستندات الورقية التى يتقدم بها العميل للحصول على الخدمات التى تقدمها الهيئة.

أشار إلى أن ذلك يأتى فى إطار التوجه العام للدولة، ووزارة النقل لتيسير وتبسيط الإجراءات والقضاء على الفساد الإدارى، وتنفيذ الإجراءات التى من شأنها تيسير وتبسيط إجراءات العمل، وفى إطار التنفيذ الكامل لخدمات الشباك الواحد للعملاء.

أكد أيمن صالح، أن صدور قررارت من مجلس ادارة الهيئة بتخفيض رسوم الخدمات المقدمة للسفن، مرهون بزيادة الحمولات وأعداد السفن، مشيراً إلى أن الهيئة مرنة فى ذلك الأمر، لكن لا بد من تحقيق مصلحة مشتركة، وعائد مناسب للدولة، فلا يمكن خفض الرسوم وإعداد السفن كما هى.

تابع: «فى إطار خطة هيئة الميناء، تمت الموافقة على تجديد تراخيص مزاولة الأنشطة والأراضى بإعفاء كميات البضائع المنقولة بواسطة السكة الحديد من سداد مقابل التداول 1 جم / طن».

أوضح أن الهيئة اتخذت القرار من منطلق حرصها على تشجيع استخدام طرق النقل متعدد الوسائط، ممثلاً فى السكة الحديد، والنقل النهرى، والبرى، مشيراً إلى أن النقل عبر خطوط شبكة السكة الحديد، ينعكس بالحفاظ على شبكة الطرق البرية وتقليل الحوادث على الطرق العامة، وانخفاض تكلفته مقارنة بالنقل بالوسائل الأخرى.

أضاف صالح أن الهيئة تقوم حالياً بدراسة وافية لبعض القرارات الجديدة بغرض مواكبة السوق العالمية، وزيادة القدرة التنافسية للميناء لتحقيق الربحية لجميع الأطراف، مؤكدا أن هيئة ميناء دمياط تعمل دائما على جذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة المتداول من البضائع من خلال الميناء.

كشف رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، عن أن المكتب الاستشارى الكندى المكلف بإعداد دراسة مخطط استكمال وتشغيل، محطة الحاويات الثانية بالميناء سينتهى من الدراسة الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أن الميناء يتفاوض حالياً بنك الأوروبى لإعادة الإعمار لتوفير قرض لاستكمال المشروع.