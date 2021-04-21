عقـــارات

طرح أراض في العبور الجديدة بنظام المظاريف المغلقة

تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية 24 مايو بمقر الجهاز
أحمد صبحي 8:06 م, الأربعاء, 21 أبريل 21 8:06 م, الأربعاء, 21 أبريل 21

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أعلن جهاز تنمية مدينة العبور طرح عدد 2 قطعة أرض للبيع بالمزايدة، بنظام المظاريف المغلقة “مظروف مالي + مظروف فني”. وأشار الجهاز إلى أن القطعة الأولى تحمل الرقم 12 بالحي الثاني- محلية “2”، وتبلغ مساحتها 1734.17 م2، بغرض إقامة حضانة، بمبلغ تأمين ابتدائي قدر بـ25 ألف جنيه. كما ذكر الجهاز أن القطعة الثانية تحمل رقم”26،27″ بلوك 17032، بمنطقة العائلي5، وتبلغ مساحتها 1216.63م2، بغرض نشاط تجاري، بمبلغ تأميني ابتدائي قدر بـ20 ألف جنيه.

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وحدد الجهاز عددًا من الشروط وهي كالآتي:

يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر الجهاز نظير سداد مبلغ 1000 جنيه لكل قطعة.

يقدم العطاء في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي، باسم المهندس رئيس الجهاز في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية.

يرفق بالمظروف الفني التأمين الابتدائي الموضوع بعالية يزاد إلى 10% من قيمة العطاء في حالة الرسو.

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تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الاثنين الموافق 24 مايو الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر الجهاز.

يمكن للسادة الراغبين في دخول المزاد، المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية.

سيتم إخطار المقبولين فنيًّا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق.

تخضع هذه المزايدة لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته ولائحته التنفيذية المعدلة، والقانون 59 لسنة 1979 واللائحة العقارية.

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بقلم أحمد صبحي

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