أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح جديد بالمرحلة الثامنة، بمشروع “بيت الوطن” للمصريين بالخارج، بعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة أمس الأربعاء

وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار والأعداد طبقاً لرؤية وزارة الإسكان واللوائح السارية بالهيئة.

قال الوزير: أن الطرح يشمل قطع أراضٍ سكنية للأفراد، وقطع أراضٍ بنشاط مختلط، ومقابر، وفيلات، ووحدات سكنية متنوعة (إسكان: فاخر – فوق المتوسط – متوسط)، ووحدات إدارية ، وذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير مختلف أنواع الإسكان لأبنائها العاملين بالخارج، وتلبية رغبتهم فى تملك مسكنهم الخاص، وربطهم بوطنهم الأم.

تفاصيل طرح الأراضي

وحول تفاصيل الطرح، قال الدكتور عاصم الجزار: يتم طرح قطع أراضٍ سكنية للأفراد بـ9 مدن جديدة (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – دمياط الجديدة – العبور – الشروق – بدر – العبور الجديدة – السادات)

وقطع أراضٍ بنشاط مختلط بمدينة دمياط الجديدة، وكذا مقابر بـ4 مدن جديدة (القاهرة الجديدة – بدر – العاشر من رمضان – أكتوبر الجديدة)

الفيلات

إضافة إلى طرح فيلات سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة.

وأضاف وزير الإسكان: تتضمن المرحلة الثامنة بمشروع “بيت الوطن”، أيضاً، طرح وحدات سكنية فاخرة، بالمشروعات التالية (أبراج العلمين الشاطئية “North Edge” – داون تاون العلمين – الحي اللاتيني – أبراج صواري – الرحاب ومدينتي – JANNA – الحي السكني الثالث “R3” بالعاصمة الإدارية الجديدة)

وكذا طرح وحدات إسكان (فوق المتوسط – متوسط) بمشروع “سكن مصر” بمدينة العلمين الجديدة، ومشروع سور مجري العيون، إضافة إلى طرح وحدات إدارية، فى (الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة) وغيرها.

تحديد سعر المتر

وأشار الوزير، إلى أنه يتم تحديد سعر المتر المربع بالجنيه المصرى على أن يتم السداد بالعملة الأجنبية (الدولار)، ويتم الحجز والسداد عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار أو من الداخل بشرط توافر العملة بالحسابات البنكية قبل بدء الحجز بـ60 يوماً، ويحظر الإيداع النقدي بالدولار طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري.

وقال: تتضمن الشروط العامة ما يلى، أن يكون الحاجز متمتعاً بالجنسية المصرية، وألا تقل سنه عن 21 عاماً، ويتم الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتكون أولوية الحجز لأسبقية التحويل لكامل مبلغ الدفعة المقدمة

وفى حال سداد كامل المبلغ في هذه المرحلة أو بالمراحل السابقة يتم خصم 7.5 % من المبلغ المتبقى بعد سداد الدفعة المقدمة بصفة دائمة فيما عدا إذا كان السداد للقسط الأخير

شروط هامة

ويتم سداد الأقساط المتبقية لجميع المحاور محملة بالفوائد البنكية علي الرصيد الباقي بسعر فائدة بمعدل 3.5 % سنويا

ويتم حساب المعادل للدولار لكل من القسط وفائدته بسعر يوم استحقاق القسط، ويتم حساب غرامة التأخير على سداد القسط والفائدة من تاريخ استحقاق القسط والفائدة بسعر يوم السداد.

وأوضح أن المشترى لجميع محاور الوحدات السكنية والإدارية والفيلات فيما عدا وحدات مشروعى الرحاب ومدينتى، يلتزم بسداد وديعة صيانة بواقع 5 % لمشروعي (سكن مصر – سور مجري العيون) تُسدد مع الدفعة المقدمة، و8 % لباقي الوحدات

ولن يتم التخصيص دون تحويل مبلغ الوديعة بالإضافة إلى كامل الدفعة المقدمة، ولحين إنشاء اتحاد الشاغلين تتولى الهيئة الصرف من العائد الخاص بالوديعة من خلال شركة تتولى إدارة وصيانة ونظافة وأمن المشروع الواقع فى نطاق الوحدة

كما يلتزم المشترى بسداد أى فروق سنوياً وفقاً لما يتم على وحدات المشروع فى هذا الشأن دون أدنى مسئولية على الهيئة

ويتم سداد مصاريف التعاقد المقررة وفقا للقواعد وكذا مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية والإدارية والفيلات (عداد غاز – عداد كهرباء – عداد مياه) متى قامت الهيئة بتوصيلها للوحدة.