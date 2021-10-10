طرح %25 من أسهم «مصر لتأمينات الحياة» فى البورصة خلال النصف الثانى من 2022

كشف باسل الحينى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، أنها تعتزم طرح %25 من أسهم شركتها التابعة «مصر لتأمينات الحياة» فى البورصة خلال النصف الثانى من عام 2022.

يُذكر أن «المال» كشفت فى مارس 2021، أن اللجنة العليا لإدارة الطروحات وافقت مبدئيًا على طرح %25 من أسهم «مصر لتأمينات الحياة» بالبورصة، بينما وقعت «مصر القابضة للتأمين»، عقدًا فى أبريل الماضى مع شركة «إن آى كابيتال» كمستشار الطرح الرئيسى.

وأضاف الحينى، فى تصريحات لـ«المال»، أن الشركة تعاقدت منذ فترة مع مكتب BDO للمراجعة، مشيرًا إلى أنه يقوم حاليًا بمراجعة الملفات وتجهيزها داخليًا.

وأوضح أنه سيتم اختيار بنك استثمار دولى لإدارة الطرح خلال الفترة المقبلة.

وأشار «الحينى» إلى أنه جارٍ تطوير قطاعات العمل بالشركة والأنظمة الداخلية والتكنولوجية، لافتًا إلى أن تحديد موعد الطرح سيكون من مهام بنك الاستثمار الدولى، وذلك بالتعاون مع الحكومة واللجنة العليا لإدارة الطروحات.

يذكر أن رئيس الوزراء أصدر فى مايو 2018 قرارًا بتشكيل لجنة وزارية مكونة من وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، وقطاع الأعمال العام، والبترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، والمالية (مقرراً)، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ورئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء، تختص بوضع برنامج شامل لطرح أسهم الشركات المملوكة للدولة أو التى تسهم فيها، ووضع جدول زمنى لتنفيذ هذا البرنامج والإشراف عليه، ومتابعة مدى التزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذه.

يشار إلى أن برنامج الطروحات الحكومية عاد إلى الظهور مجددًا عقب الإعلان عن بدء إجراءات طرح نسبة %14.5 من شركة إى فاينانس للاستثمارات المالية فى البورصة لعدد 177.8 مليون سهم، عبر زيادة رأس المال فى السوق الأولى، إلى جانب طرح فى السوق الثانوية لنحو 80 مليون سهم، وفقًا لبيان الشركة.