طربيه: مصر قطعت شوطًا كبيرًا فى التكنولوجيا المالية‎

سهير محمد وسيد بدرقال جوزيف طربيه رئيس اتحاد مصارف لبنان، إن مصر حققت على مر السنوات السابقة من خلال القطاع المصرفى قفزة نوعية فى مجال التكنولوجيا المالية وأصبحت تمتلك العديد من المقومات الجاذبة للاستثمارات فى هذا المجال.وأشار إلى أن التكنولوجيا المالية أصبحت مستحوذة على الحديث حول العالم

سهير محمد وسيد بدر

قال جوزيف طربيه رئيس اتحاد مصارف لبنان، إن مصر حققت على مر السنوات السابقة من خلال القطاع المصرفى قفزة نوعية فى مجال التكنولوجيا المالية وأصبحت تمتلك العديد من المقومات الجاذبة للاستثمارات فى هذا المجال.

وأشار إلى أن التكنولوجيا المالية أصبحت مستحوذة على الحديث حول العالم فى ظل الفرص التى توفرها والمخاطر التى تحيط بها، لافتًا إلى أن هذا المجال يستطيع ضم فئات جديدة للقطاع المصرفى وتوفير خدمات مالية أفضل للعملاء وأكثر ملاءمة لاحتياجاتهم، بجانب التأثير الإيجابى المحتمل بسبب تزايد المنافسة باعتبار دخول لاعبين جدد للقطاع.

وفيما يتعلق بمخاطر القطاع قال: “هناك مخاطر استراتيجية فقد يؤثر التوسع من قبل المؤسسات غير المصرفية سلبًا على ربحية المصارف، بسبب انخفاض حصتهم السوقية لصالح شركات التكنولوجية المالية، إلى جانب المخاطر التشغيلية الناتجة عن صعوبة مراقبة العمليات المالية ضمن هذه التكنولوجية، فضلا عن مخاطر أمن البيانات وغسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وأكد ان العالم يشهد عمليات تطوير لا تتوقف فى الوقت الحالى ويضم أطرافا فاعلة جديدة دون الحاجة لمقار مصرفية وهو ما يضع علامة استفهام على التجزئة المصرفية بشكلها التقليدي، مما يفرض على الأجهزة الرقابية إجراء حوار مع المستثمرين وشركات التكنولوجيا المالية وتخطى الحدود الجغرافية للتعاطى مع هذا التطور.