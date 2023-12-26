«طربول» تبدأ تنفيذ 500 وحدة صناعية جاهزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

بدأت شركة GV للتنمية العمرانية المطور العام لمشروع مدينة طربول الصناعية فى تنفيذ وحدات صناعية جاهزة تحت مسمى «صنع» للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بإجمالى 500 وحدة.

وكشف المهندس مجدى غازى مدير تطوير الأعمال لدى شركة GV للتنمية العمرانية المطور العام لمشروع مدينة طربول الصناعية عن أن مساحات مشروع «صنع» تبدأ من 525 وحتى 750 مترًا.

وقال غازى فى تصريحات خاصة لـ «المال» إن أسعار وحدات مشروع «صنع» تبدأ من 5 وحتى 7 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أن المنشآت متنوعة الأنشطة ما بين صناعات غذائية وهندسية وكيماوية بسيطة متوافقة مع البيئة.

وأضاف أن الشركة انتهت من عملية التخطيط للمشروع، وتعمل حاليًا فى مرحلة تجهيز الطرق، وستبدأ فى أعمال إنشاء الوحدات خلال 3 شهور، على أن تنتهى منها آخر العام المقبل .

وتقع «طربول» على مساحة 109 ملايين متر مربع بمركز أطفيح فى محافظة الجيزة، وتربط محافظات الصعيد بالمراكز الاقتصادية التى تتواجد فى الدلتا، وسيتم إنشاؤها على 7 مراحل، ويبلغ حجم استثمارات المدينة شاملة الماكينات نحو تريليون جنيه.

وتصل تكلفة المرحلة الأولى من مدينة «طربول» إلى 3 مليارات جنيه،وتقع على مساحة 7500 فدان، وتستهدف جذب استثمارات بقيمة 7 مليارات جنيه، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذها خلال 5 سنوات.

وتضم المدينة منطقة صناعية على مساحة 41.3 مليون متر، ومناطق لوجستية على مساحة 4.3 مليون متر، وميناء جاف على مساحة 1.5 مليون، والمحور الرئيسى على مساحة 9 ملايين، وفود فالى على 7.5 مليون.

كما تشمل المدينة مركزًا للهندسة والصناعات الخفيفة والصناعات ذات القيمة المضافة على مساحة 7.1 مليون، ومنطقة للمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الطبية على 15 مليون متر.

وتحتوى طربول على مدينة صناعية كبرى لصناعة الرخام ومواد البناء على مساحة 5.5 مليون متر، ومدينة مواد البناء على 6.5 مليون.