«طربول الصناعية» تدرس إنشاء سوق جملة باستثمارات 15 مليار جنيه

تدرس إدارة مشروع مدينة طربول «الصناعية» إنشاء سوق جملة للخضار والفاكهة على مساحة 1.5 مليون متر مربع.

كشف المهندس مجدى غازى، مدير تطوير الأعمال بشركة GV للتنمية العمرانية – المطور العام للمشروع – أن التكلفة الاستثمارية للسوق المزمع إنشاؤها تتخطى 15 مليار جنيه، وسيتم تنفيذه بنظام «الباكيات» على غرار سوقى الجملة بالعبور وأكتوبر.

يذكر أن مدينة طربول الصناعية يتم تنفيذها بالشراكة بين «GV» للتنمية العمرانية والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بمدينة أطفيح على الطريق الصحراوى الشرقى.

وأضاف غازى فى تصريحات لـ«المال»، أن المدينة تستهدف جمع نحو 1200 تاجر فى السوق الجديدة، متوقعًا بدء التنفيذ خلال شهرين عقب انتهاء أعمال التصميمات والدراسات.

وتقع «طربول» على مساحة 109 ملايين متر مربع بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة، وتربط محافظات الصعيد بالمراكز الاقتصادية المتواجدة فى مدين الدلتا، وسيتم إنشاؤها على 7 مراحل، ويسجل حجم استثمارات المدينة شاملة الماكينات نحو تريليون جنيه.

ولفت غازى إلى أن المرحلة الأولى تصل تكلفتها إلى 3 مليارات جنيه وتقع على مساحة 7500 فدان، وتستهدف استثمارات بنحو 7 مليارات جنيه، على أن يتم الانتهاء منها خلال 5 سنوات.

وتضم المدينة منطقة صناعية بمساحة 41.3 مليون متر، وأخرى لوجستية على 4.3 مليون متر، وميناءً جافًا بمساحة 1.5 مليون م 2، والمحور الرئيسى على 9 ملايين متر، و«فود فالى» على 7.5 مليون م 2.

وتشمل المدينة أيضاً مركزًا للهندسة والصناعات الخفيفة وذات القيمة المضافة على 7.1 مليون، ومنطقة للمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الطبية على 15 مليون متر، وأخرى لصناعة الرخام ومواد البناء على مساحة 5.5 مليون متر، وغيرها لمواد البناء على 6.5 مليون متر، بالإضافة إلى مدينة الصناعات البلاستيكية والكيماوية على 6.1 مليون متر.