طبيب واحد في قرية بمطروح .. حصل على إجازة وغادر !

كلف اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح، الدكتور محسن محسن طه عبدالرازق وكيل وزارة الصحة بمطروح بالتحقيق فى شكاوى عدد من المواطنين بقرية ام الرخم تفيد بعدم وجود أطباء فى الوحدة الصحية .

وطالب المحافظ بعرض نتائج التحقيق فور انتهائه لاتخاذ القرار المناسب بشأنه .

وتقدم عدد من أهالى قرية ام الرخم بمنطقة القصر التابعة لمركز مرسى مطروح بشكوى للمحافظة يعرضون فيها مشكلة عدم وجود اطباء فى الوحدة الصحية التى تعتمد على طبيب واحد يتولى عملية الكشف، وقد حصل على إجازة وغادر الوحدة ، مطالبين بتوفير البديل.

يشار إلى أنه تم منذ عدة اشهر توقيع برتوكول تعاون بين مديرية الصحة بمطروح والمنطقة الغربية العسكرية بشأن استخدام مستشفيات القوات المسلحة لأهالي المدن الغربية، وذلك بمستشفى سيدي براني العسكري.

وتشهد عدد من مستشفيات المحافظة أعمال تطوير أبرزها مستشفيات براني والسلوم ، فضلا عن دفع بعض القوافل الطبية بها جميع التخصصات الطبية على فترات زمنية للقرى والنجوع البعيدة في قلب الصحراء لتوفير الخدمات الصحية للأهالى.