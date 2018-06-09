طبيب منتخب مصر: محمد صلاح يسير بشكل جيد في برنامجه التأهيلي

قال طبيب منتخب مصر لكرة القدم محمد أبوالعلا إن محمد صلاح نجم المنتخب وفريق ليفربول الإنجليزي يسير بشكل جيد في برنامجه التأهيلي، للتعافي من الإصابة. ويتعافى محمد صلاح من إصابة في الكتف تعرض لها في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين فريقي ليفربول وريال مدريد يوم 26 مايو الماضي، حيث مازال يجري اللاعب برنامجه التأهيلي تمهيدا للمشاركة في المونديال.

وقال أبوالعلا- في تصريحاته على هامش مران منتخب مصر مساء السبت- إن الجهاز الطبي للمنتخب حريص على سلامة محمد صلاح وتعافيه التام من الإصابة، مشيرا إلى أن اللاعب لن يشارك في المباريات إلا في حالة جاهزيته التامة من الناحية الطبية.

وعن الثنائي عبدالله السعيد وعمرو وردة، أوضح طبيب منتخب مصر أن الثنائي سيشارك في تدريبات المنتخب غدا بشكل طبيعي، مؤكدا جاهزيتهما للقاء مصر الأول في المونديال أمام منتخب أوروجواي.

وتتوجه بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى مدينة جروزني الروسية غدا الأحد، استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، حيث سيستهل الفراعنة مشوار المونديال يوم 15 يونيو بمواجهة منتخب أوروجواي.

