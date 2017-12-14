طبيب: معلومات المصريين عن الإيدز من فيلم الحب فى طابا

أحمد صبرى قال الكاتب الصحفي، الدكتور، خالد منتصر، إن معلومات المصريين عن مرض الإيدز مغلوطة ويسمتدونها من فيلم الحب فى طابا. وأشار فى مداخلة هاتفية له مع برنامج كلام تاني على قناة دريم مساء الخميس، إلى أن المرض غير معدٍ وينتقل بالرضاعة والاتصال الجنسي ونقل الدم. وأوضح أن المشكلة تكمن ف

أحمد صبرى

قال الكاتب الصحفي، الدكتور، خالد منتصر، إن معلومات المصريين عن مرض الإيدز مغلوطة ويسمتدونها من فيلم الحب فى طابا.

وأشار فى مداخلة هاتفية له مع برنامج كلام تاني على قناة دريم مساء الخميس، إلى أن المرض غير معدٍ وينتقل بالرضاعة والاتصال الجنسي ونقل الدم.

وأوضح أن المشكلة تكمن فى أن الطبيب المصري يعتبر نفسه جزءا من العقاب الإلهي للمرضي المصابين بالإيدز ومن الممكن أن يتأخر عن علاجه لاعتقاده ان المريض مخطئ.

وأكد أنه لاتوجد أى إحصائية فى مصر توضح عدد المرضي المصابين بالإيدز.

وفيلم الحب في طابا أحد الأفلام التي تعرض لقضية مرضى الإيدز، وأنتج عام 1992، ويدور عن أصدقاء ثلاثة يسافرون في رحلة إلى شرم الشيخ، حيث يتقابلوا ثلاث سائحات، ويمارسوا معهن علاقة جنسية ليكتشفوا بعدها أن السائحات مصابات بالإيدز، لينهار الثلاثة، ويحاول كل منهم، الهروب من أسرته، وتتصاعد الأحداث.

ومنذ أيام توفيت سيدة في مُقتبل شبابها عندما ألقت بنفسها من شرفة شقتها ليلة الأحد الماضي العاشر من ديسمبر الجاري، بسبب إصابتها بمرض الإيدز، وصارت قضيتها حديث وسائل التواصل الاجتماعي وقتها.