طبيب شيرين عبد الوهاب يخطف أضواء قرطاج

ظهر طبيب شيرين عبد الوهاب ، معها في حفلها الأخير بمهرجان قرطاج التونسي واستطاعت بأدائها الغنائي أن تنجح مرتين سواء بالوقوف أمام جمهورها مجددا والانتصار على أزماتها الشخصية.

وكان نبيل عبد الوهاب، طبيب شيرين عبد الوهاب أشار مؤخرا بأنها مرت بظروف صعبة جدًا كان لها تأثير سلبي، حيث مرت بمشاكل كثير ومتلاحقة، جعلتها تنعزل عن الناس ولا تريد الظهور ولا تعمل أي حاجة جديدة.

وأضاف : “الناس مرهفو الإحساس بيتأثروا بالحاجات الصغيرة، ناس لو مروا بنفس الظروف ولا يفرق معاهم”.

وأشار إلى أن علاج الفنانة شيرين، استمر فترة طويلة وكانت غير قادرة على الغناء، موضحا أنها “مكنتش عايزة تغني في حفل مهرجان قرطاج الأخير بتونس ، وكانت عايزة تعتذر لأن عندها إحساس الرهبة، لكن أنا بقيت شايف إنها قادرة على الغناء وتقف على المسرح، محتاجة ثقة ودفعة قوية وثقة في نفسها وقدراتها، كان دوري أزوقها، وعشان كده روحت معاها”.

وتابع ” أنا أول مرة أحضر حفلة، مش فاضي للحفلات، لكن لما قالت لي هأعتذر، قلت لها هتروحي وتثبثي وجودك، أنت قادرة، وهي بالفعل قادرة أبدعت وأبهرت الجمهور”.

هذا القدر من الدعم الذي قدمه طبيب شيرين عبد الوهاب ، وما قدمته شيرين ذاتها في الحفل طرحته “المال” على معنيين بالأوساط الطبيبة والفنية.

دكتور نفسي : شيرين في النهاية تحتاج لتأهيل نفسي كبير

قال دكتور أحمد الباسوسي استشاري العلاج النفسي، إن شيرين عبد الوهاب لا تستطيع السيطرة على تلقائيتها وانفعالاتها علاوة على أزماتها الشخصية والاسهاب في الحديث عنها في وسائل التواصل الاجتماعي ،

وأضاف في حديثه للمال ، أن شيرين شخصية تحتاج لدعم نفسي كبير بسبب أبعاد شخصيتها وعدم قدرتها على السيطرة على سلوكياتها وانفعالاتها خاصة في المواقف الاجتماعية وحياتها الخاصة.

محمود عبد الستار : شيرين عادت لفنها وجمهورها بهذا الحفل المميز

بدوره، يرى منظم الحفلات محمود عبد الستار أن شيرين عبد الوهاب بالفعل نجحت أمام جمهورها وقدمت حفلا رائعا في مهرجان قرطاج الأخير بتونس بعيدا عن ما يثار عن أزماتها التي مرت بها.

ولفت إلى أن شيرين عادت لفنها وجمهورها بهذا الحفل المميز ، وننتظر منها مزيد من الأعمال الغنائية القوية الأيام القادمة .

علي عبد الفتاح : لا يجب ترديد شائعات عن شيرين عبد الوهاب وطبيبها حسم الأمر

وعلق المسؤول الإعلامي لمزيكا علي عبد الفتاح أن هذه الاشاعات عن شيرين عبد الوهاب أصبحت كثيرة الفترة السابقة ، بسبب الخلافات الشخصية بينها وبين طليقها الفنان حسام حبيب .

وأوضح أنه بعد نفي طبيبها النفسي دكتور نبيل عبد المقصود أنها مدمنة يجب أن يمتنع الجميع عن ترديد أخبار عن ذلك فيما يخص شيرين ، لأنه طبيب مشهور ولن يغامر بسمعته المهنية أبدا وحينما يؤكد أنها ليست مدمنة معنى ذلك أنه كلاما مؤكدا.

وأكد أن الجمهور ذكي ويستطيع فهم ووعي الحقائق ، برغم أنه بوجود السوشيال ميديا من الصعب ألا تتواجد هذه الشائعات مرة أخرى.