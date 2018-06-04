طبيب المنتخب: إصابات الأمم الإفريقية لن تتكرر في المونديال

متابعاتقال الدكتور محمد أبو العلاء طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، إن مشهد الإصابات العديدة الذي عاشه المنتخب في كأس الأمم الأفريقية بالجابون العام الماضي، لن يتكرر في كأس العالم.ووصف أبو العلاء، في تصريحاته للموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الاثنين، تجربة الإمم الأفريقية بـ "المرير

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قال الدكتور محمد أبو العلاء طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، إن مشهد الإصابات العديدة الذي عاشه المنتخب في كأس الأمم الأفريقية بالجابون العام الماضي، لن يتكرر في كأس العالم.

ووصف أبو العلاء، في تصريحاته للموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الاثنين، تجربة الإمم الأفريقية بـ “المريرة”، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف: “لقد فقدنا 6 لاعبين في المباراة النهائية بسبب الإصابة، من دون أن يكون هناك خطأ في التدريب، ومن دون أن تكون هناك عيوب في تكوين اللاعب المصري كما حاول البعض أن يفسر ما حدث لنا في الجابون، لذلك كنت مصرا على عمل كل شيء حتى لا يتكرر ما حدث، إيمانا بإمكانات اللاعب المصري”.

وأكد أن ما وصل إليه المنتخب المصري حاليا من استخدام الـDNA والتعامل بالـGPS لقياس الأحمال، إضافة إلى أجهزة القياسات المتعددة، هو أمر يحدث لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية، مشيرا إلي أن اللاعبين المحترفين أصبحوا لا يشعرون بوجود فروق كبيرة بين ناديه وبين ما يجده في المنتخب.

وعن التعاقد مع لورينت بانوك مختص التغذية، وجون كيلي مختص القوة البدنية، أوضح طبيب المنتخب أن التعاقد معهما لم يكن سهلا؛ بل كان بعد مفاوضات مع عدة شركات متخصصة.

وأشار إلى أن الاتفاق كان على عملهما في المعسكر الأخير للإعداد لكأس العالم، إلا أن الجهاز طلب انضمامهما في معسكر مارس الماضي للتعرف على عملهما على أرض الواقع.