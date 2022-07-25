طبيب الرئيس الأمريكي: علاج كل أعراض كورونا عند بايدن تقريبا

تحدث كيفن أوكونور طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن علاج كل أعراض كورونا عند بايدن تقريبا .

جاء ذلك بحسب مانشره موقع البيت الأبيض ونقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وثبتت إصابة بايدن، الخميس الماضي، وكانت سيدة الولايات المتحدة الأولى، جيل بايدن، أكدت أن حالته الصحية جيدة ومستقرة.

وأوضح أن أعراض فيروس كورونا التي شعر بها بايدن قد تم علاجها بالكامل تقريبًا.

وأشار إلى إن الرئيس الأمريكي، الذي أكمل يومه الرابع من تناول دواء باكسلوفيد المضاد للفيروسات مساء الأحد، يعاني فقط من احتقان الأنف وبحة في الصوت.

وأضاف: “لقد اختفت أعراضه الآن بشكل شبه كامل. عند سؤاله، في الوقت الحالي، لاحظ فقط بعض احتقان الأنف المتبقي وبحة صغيرة في الصوت”.

وأشار طبيب الرئيس الأمريكي إلى أن نبضه وضغط دمه ومعدل تنفسه ودرجة حرارته طبيعية تمامًا.

وأضاف أوكونور أن نسبة التشبع بالأكسجين “ممتازة” ورئتيه صافيتان.