طبيب البيت الأبيض السابق يثير الجدل بشأن «صحة بايدن»

قال جاكسون إن أداء بايدن في أول مؤتمر صحفي رسمي له "يجب أن يثير قلق كل أمريكي يريد أن يعرف هل رئيسهم قادر صحيا على منصبه أم لا"

أثار روني جاكسون، النائب الجمهوري عن ولاية تكساس والطبيب السابق في البيت الأبيض، الجدل بشأن الوضع الصحي للرئيس الأمريكي جو بايدن وحالته الصحية والذهنية.

وقال جاكسون إن أداء بايدن في أول مؤتمر صحفي رسمي له “يجب أن يثير قلق كل أمريكي يريد أن يعرف هل رئيسهم قادر صحيا على منصبه أم لا”، حسبما نقلت شبكة “فوكس نيوز”.

وأوضح جاكسون: “كان رئيس الولايات المتحدة مسلحا بمراسلين ودودين وبإجابات تبدو جاهزة، لكنه بالكاد تمكن من اجتياز مؤتمره الصحفي الأول”.

وأضاف: “إذا لم يستطع الرئيس بايدن التعامل مع أسئلة الصحفيين في البيت الأبيض، فمن المقلق التفكير في كيفية تمثيله للشعب الأميركي عند التحدث إلى القادة الأجانب”.

وجاء أول مؤتمر صحفي رسمي لبايدن بعد 65 يوما من توليه منصبه، وهي أطول فترة يقضيها رئيس أمريكي قبل عقد مؤتمره الصحفي الأول مقارنة مع الرؤساء السابقين.

وكان بايدن أثار الكثير من التساؤلات بعدما رصده مقطع فيديو يسقط 3 مرات متتالية، أثناء صعوده درجات السلم المؤدي إلى طائرة “إير فورس ون”.

وألقت كارين جان بيير، نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، باللوم في هذه “السقطات” على الطقس الذي كان عاصفا، إذ كانت الرياح قوية للغاية، على حد قولها.

وأضافت كارين في حديثها للصحفيين بالطائرة الرئاسية: “الجو عاصف للغاية، وصعدت الطائرة بصعوبة. صحة الرئيس جيدة ولا إصابات”.

ترامب يعلق على أول مؤتمر صحفي لبايدن

علق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على أداء خلفه بايدن في أول مؤتمر صحفي يعقده منذ وصوله إلى البيت الأبيض في العشرين من يناير الماضي، قائلا إن الصحفيين قد وجهوا للرئيس جو بايدن أسئلة سهلة، واصفا الأمر بأنه “سخيف”.

وأثناء مقابلة على قناة “فوكس نيوز” مع برنامج “ذا إنجرام أنجل”، انتقد ترامب الطريقة التي تعاملت بها الصحافة مع بايدن خلال المؤتمر الصحفي، وقال إن الأسئلة التي وجهت للرئيس الأمريكي “كانت غريبة وقد تم طرحها بطريقة ممتعة للغاية”، وأضاف أن الأمر بدا وكأنه “مجرد عالم مختلف، لم ير أحد شيئا مثله”.

وأثناء المؤتمر الصحفي، الذي عقد ظهر أمس الأول الخميس، تلقى بايدن 31 سؤالا من معظم الشبكات الإخبارية الرئيسية، على الرغم من عدم وجود أي منها من قناة “فوكس نيوز”، وغطى مجموعة من الموضوعات، من الصين إلى الهجرة، مع إعطاء أفكاره حول احتمال إنهاء التعطيل في مجلس الشيوخ.

كما أعلن بايدن أن إدارته تأمل في تقديم 200 مليون جرعة لقاح كوفيد-19 خلال أول 100 يوم من رئاسته، بزيادة الضعف على هدفه السابق البالغ 100 مليون، والذي تم تجاوزه بالفعل.

وسلط ترامب الضوء على عدم حصول “فوكس نيوز” على فرصة لطرح أسئلة، واصفا الأمر بأنه محزن للغاية، وأضاف “لقد لاحظت أن بيتر دوسي لم يتمكن من طرح سؤال اليوم، لا يمكن أن تكون هناك أسئلة صعبة، وهم مستعدون لنزع الميكروفون بعيدا إذا أبدى شخص ما بعض التوتر”.

ووصف ترامب الأمر برمته بأنه “سخيف”.