رياضة

طبيب الأهلي يكشف موقف السولية ومروان محسن من المشاركة أمام بايرن ميونيخ

يواجه الأهلي بايرن ميونيخ في الدوحة الإثنين، في نصف نهائي كأس العالم للأندية
إسلام مصطفى 8:18 م, الأحد, 7 فبراير 21 8:18 م, الأحد, 7 فبراير 21

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تحدث أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بفريق الأهلي ، عن موقف اللاعبين المصابين واستعدادات الفريق قبل مواجهة بايرن ميونيخ في بطولة كأس العالم للأندية.

ويواجه الأهلي بايرن ميونيخ في الدوحة غدا الإثنين، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد أن فاز الأحمر على الدحيل القطري 1-0 في الدور الأول من البطولة.

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وأوضح أبو عبلة، خلال تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، أن عمرو السولية جاهز تمامًا للمشاركة في مباراة الغد، وذلك بعد أن تعرض لكدمة بسيطة في كاحل القدم، عقب مباراة الدحيل القطري.

وأشار إلى أن مروان محسن، مهاجم الفريق الأول، هو الأخر على استعداد للمشاركة في المباراة، وذلك بعد تحسن حالته عقب تعرضه لكدمة بسيطة في الضلوع خلال المواجهة التي انتصر فيها الأهلي بهدف نظيف عن طريق حسين الشحات.

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وفي سياق متصل، صرح عبدالمجيد إبراهيم أمين، طبيب العلاج الطبيعي بالفريق، بأن الجهاز الطبي يبذل جهودًا كبيرة؛ من أجل تجهيز اللاعبين في ظل ضغط المباريات التي يخوضها الفريق.

كما أشار إلى أن مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، يُقدم كافة سبل الدعم الجهاز الطبي على صعيد تحديث الأجهزة الطبية، وشراء أفضل الأدوات والمعدات الحديثة التي تساعد الجهاز الطبي في شفاء اللاعبين من الإصابات العضلية الناتجة عن ضغط المباريات.

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بقلم إسلام مصطفى

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