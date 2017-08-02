طبيب الأهلي يكشف سر تأخر عودة مروان محسن

على المصرى نفى الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن يكون هناك أي مشكلات بخصوص موعد مشاركة مروان محسن مهاجم الفريق في التدريبات الجماعية، رافضا بشدة ما أثير حول وجود تعثر في البرنامج العلاجي الذي يخضع له اللاعب للعلاج من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.وأوضح أن

على المصرى

نفى الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن يكون هناك أي مشكلات بخصوص موعد مشاركة مروان محسن مهاجم الفريق في التدريبات الجماعية، رافضا بشدة ما أثير حول وجود تعثر في البرنامج العلاجي الذي يخضع له اللاعب للعلاج من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وأوضح أن هناك اتجاها جديدا لدى الأطباء في العالم – خصوصا في أوروبا- نحو مضاعفة فترة التأهيل الخاصة بعمليات الرباط الصليبي، لتقليل التعرض مجددا للإصابة به بين اللاعبين.

وكشف طبيب الأهلي أن الأبحاث الطبية الحديثة أكدت أن المدة المطلوبة للتعافي تماما ونهائيا من الإصابة بالصليبي هي 9 شهور، وأن هذه المدة تقلل من احتمالات التعرض لنفس الإصابة مستقبلا، لافتا إلى أن الأطباء اكتشفوا في الأنظمة العلاجية القديمة أن نزول اللاعب للملاعب بعد 6 شهور يسبب إعادة الإصابة من جديد في نفس الرباط بنسبة 27%، وأن هذه النسبة يمكن أن تقل إذا امتدت فترة التأهيل 3 شهور إضافية لتصبح مدة البرنامج العلاجي بالكامل 9 شهور.

من جانب آخر، استبعد الجهاز الفنى للفريق، بقيادة حسام البدرى، الخماسى شريف إكرامي وعمر رضوان وحسام غالي وباسم علي، ومحمد نجيب، من قائمة لقاء الفيصلي، وخاض إكرامى ورضوان مرانًا قويًا اليوم الأربعاء في الملعب الفرعي لملعب برج العرب بالإسكندرية، فيما خاض الثلاثى تدريبات تأهيلية تحت إشراف محمد أبوالعلا مدرب اللياقة البدنية.

ويستعد الفريق لمواجهة الفيصلي الأردني، فى الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات المربع الذهبي للبطولة العربية للأندية، التى تستضيفها مصر، خلال الفترة من 22 يوليو وحتى 6 أغسطس الحالى.