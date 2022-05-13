طبيب أمراض صدرية: تراجع إصابات كورونا والعدوى لم تعد مزعجة

قال الدكتور أيمن سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بستشفى قصر العيني سابقًا بجامعة القاهرة إن إصابات كورونا تراجعت كثيرًا ولم تعد مزعجة كما كانت في السابق.

وأضاف، «سالم» أن فيروس كورونا سوف ينتهي أشبه بـ “نزلة برد”، وأن إصابات الحزام الناري نادرا ما ظهرت بعد التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا والتى تستجيب للعلاج بالمضادات للفيروسات خلال 10 أيام.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر العاشر للطب التكاملى واضطرابات النوم المنعقد تحت عنوان “كونسلتو” بأسيوط بدعوة من الدكتورة سوزان سلامة أستاذ أمراض الصدر بجامعة أسيوط ورئيس المؤتمر.

وناقش سالم خلال فعاليات المؤتمر، موقف فيروس كورونا الحالي والوضع الصحى للمرضى خلال الإصابة وبعد التعافى؛ وذلك بمشاركة 17 تخصصا طبيا من مختلف كليات الطب بالجامعات المصرية.

وينعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، والدكتور مصطفى كمال رئيس جامعة بدر ورئيس الجمعية، وبحضور الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط السابق وعضو مجلس إدارة الجمعية والدكتور منصور الكباش رئيس جامعة سفنكس والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان أعلنت أن وباء كورونا مازال موجود في جميع دول العالم تقريبا ولم يختف ولكن انتشار التطعيمات المختلفة المتمثلة في توفير 8 أنواع من اللقاحات ذات الكفاءة العالية تسبب في تراجع الإصابات الجديدة بالإضافة إلى المساهمة الكبيرة في عدم دخول الحالات المصابة في مضاعفات خطرة فضلا عن التعافي السريع من المرض.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى تراجع نسب الإشغال في المستشفيات لأكثر من 70% كما تراجعت نسب الدخول للرعايات المركزة بنسبة تتعدى الـ55% مشيرة إلى أن هناك توفير لكافة الأدوية والعلاجات الخاصة بتعافي الحالات.