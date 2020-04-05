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طبيبة معهد الأورام المصابة بـ«كورونا»: بنكشف على 200 مريض يوميا وأنا تعاملت مع 20 (فيديو)

قالت إنها لا تعرف مصدر إصابتها بالفيروس وحاليا في العزل
المال - خاص 12:14 ص, الأثنين, 6 أبريل 20 12:14 ص, الأثنين, 6 أبريل 20

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قالت الدكتورة ميري صبري، إحدى طبيبات معهد الأورام والمصابة بفيروس كورونا إن مصدر إصابتها من الصعب تحديده، ولا تعلم هل من أصدقائها أم من العيادة التي تتواجد فيها وتكشف عن 200 مريض يوميا رغم أنها تتخذ احتياطاتها، في ظل عمل المعهد بكامل طاقته.

وأضافت “صبري”، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “القاهرة الآن”، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة “العربية الحدث”، أن كل المستشفيات كانت أخذت إجراءات احترازية بتقليل طاقم العمل لكن معهد الأورام ظل يعمل طول الوقت بطاقته القصوى حتى خروج أناس مصابة بيينا.

وتابعت: “تم سحبت العينة مني يوم الأربعاء والنتيجة لم تظهر إلا مساء الجمعة ولم يتم عزلنا وفضلت اشتغل يومين كاملين ومكنتش أعرف أني مصابة وخلال الـ 48 ساعة تعامل مع 20 مريضا على الأقل”.

وأكدت أنها متواجدة حاليا في العزل.

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بقلم المال - خاص

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