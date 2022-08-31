طبيبة تحذر من منتجات العناية بالبشرة المجهولة على مواقع التواصل

أكدت الدكتورة هايدي عاصم، المتخصصة في العناية بالمرأة وجمالها، أن الاهتمام بصحة وجمال المرأة، بداية لخلق حياة أفضل، مضيفة أنه من الضروري أن تحصل المرأة على نصائح تتعلق بجمالها ورشاقتها من أطباء وخبراء متخصصين.

وشددت على ضرورة استخدام المرأة للمنتجات التي تناسب طبيعة بشرتها أو شعرها والتي ينصح بها الأطباء والمتخصصين وفقا للحالة الصحية لكل سيدة، كما حذرت من استخدام المنتجات المجهولة والتي يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت هايدي عاصم، أن اهتمام المرأة بمظهرها الخارجي وعنايتها ببشرتها ينعكس على صحتها النفسية والجسمانية بصورة عامة، بالإضافة إلى كونه يخلق حالة من الهدوء وشحن الطاقة الداخلية لها لاستكمال أدوارها العملية والمجتمعية.