«طبيبة الدقهلية» و«طعن المحاسب».. جرائم قتل شغلت الرأي العام خلال العيد (تفاصيل)

تصدرت جرائم القتل نشرة الحوادث خلال أيام عيد الأضحى المبارك، خاصة الجريمة الأسرية مما تسبب في انشغال الرأي العام بأغلب القضايا، وأبرزها قتل سيدة لزوجها المحاسب بعد قصة حب بينهما، بسبب خلافات على مصاريف العيد، وتلاها إنهاء طبيب لحياة زوجته الطبيبة بـ11 طعنة بسبب خلافات الإنفاق.

وتنشر “المال” تفاصيل جرائم قتل شغلت الرأي العام خلال أيام العيد، وكانت في محافظات الدقهلية والقليوبية وبني سويف والمنوفية والقاهرة والجيزة.

الدقهلية.. طبيب يقتل زوجته بـ11 طعنة

في محافظة الدقهلية، تخلص طبيب أسنان من زوجته الطبيبة -البالغة من العمر 26 عامًا- بـ11 طعنة بسكين داخل مسكنهما في منطقة الدراسات بمدينة المنصورة، بعد نشوب خلافات أسرية على الإنفاق وفر هاربًا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من مستشفى المنصورة الدولي، عن وصول “ي.ح” -تبلغ من العمر 26 عامًا- طبيبة أسنان، جثة هامدة.

وبعد الفحص اتضح أنها تلقت 11 طعنة نافذة، على يد زوجها الطبيب، وتوصلت التحريات أن الطبيبة لديها ثلاثة أطفال، ونشب خلاف بينهما في العيد أدى إلى إنهاء حياتها.

القليوبية.. قتل محاسب على يد زوجته

وفي محافظة القليوبية، أنهت ربة منزل حياة زوجها -يعمل محاسب- في قرية طنط الجزيرة التابعة لمركز شرطة طوخ، بعدما طعنته يوم وقفة عيد الأضحى المبارك بسبب خلاف وقع بينهما، على شحن عداد الكهرباء بشقتهما بالقرية.

وانتقل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، لمكان الواقعة، واتضح نشوب مشادة كلامية بين “ر.س” -25 سنة- ربة منزل، وزوجها “م.أ.ع” -28 سنة- على مصروفات المنزل، تطورت لمشاجرة حاول فيها الاعتداء عليها بالضرب فتوجهت الزوجة للمطبخ، وأمسكت سكينًا وطعنته في صدره.

وعرضت المتهمة على نيابة مركز شرطة الخانكة، واعترفت بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المتهمة: لحظة شيطان ولم أقصد قتله

وقالت المتهمة في اعترافاتها: “إنها عاشت معه قصة حب قبل الزواج وبعده، لكن ما حدث لحظة شيطان بسبب المصاريف، ولم تقصد قتله”.

وأضافت: “أنها أنجبت منه طفلين 4 سنوات، وعام ونصف، وستكمل حياتها في السجن ولا تعلم مصيرهما، وسيدفعان ثمن ما قامت به”.

خلافات أسرية تتسبب في 27 طعنة لزوجة

وفي محافظة بني سويف، ارتكب زوج جريمة قتل زوجته بضربها 27 طعنة، في الصدر والبطن والرقبة حتى فارقت الحياة، وحاول الانتحار بعدها بقطع شرايينه.

وبعد انتقال أجهزة الأمن وضبط المتهم، قدم رجال البحث الجنائي «فيديو» لواقعة القتل التي راح ضحيتها “ش.م” -35 سنة.

وتحفظت أجهزة الأمن على الأداة المستخدمة في الجريمة، وهي عبارة عن سكين، وإنقاذ حياة الزوج ونقله للمستشفى ووضعه تحت حراسة لحين تحسن حالته الصحية.

وتبين من التحريات أن هناك خلافات أسرية بينهما بعد إنجاب 3 أطفال، وسمع الزوج بأن زوجته تستعد لرفع قضية خلع عليه.

واعترف المتهم بجريمة قتل زوجته، قائلًا: “إنني متزوج من شادية من 2007، وأنجبنا طفلين، ووقعت بيننا مشاكل زوجية ومنذ شهرين تركت منزل الزوجية، وسافرت إلى القاهرة وتركت أولادي وزوجتي بسبب الخناقات”.

الجيزة.. شاب قتل والدته المسنة بسبب المخدرات

وفي محافظة الجيزة، شهدت منطقة البصراوي في إمبابة، قتل شاب -24 عامًا- لوالدته “64 عامًا” بعد طعنها في رقبتها فسقطت على الأرض، ولفظت أنفاسها الأخيرة.

واتضح من التحريات أن المتهم بقتل والدته يتعاطى المخدرات ويعاني من مشاكل نفسية، وسبق أن خضع للعلاج داخل مستشفى الأمراض النفسية في العباسية.

وأوضحت التحريات أن يوم الحادث نشبت مشادة كلامية بين المتهم ووالدته بسبب محاولته أخذ مبلغ مالي لشراء جرعة مخدرات، وعندما رفضت تعدى عليها بطعنة في رقبتها، لتلفظ أنفاسها الأخيرة.

وألقي القبض على المتهم، وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الثأر بعد 45 عامًا دافع قتل مسن بالجيزة

وفي محافظة الجيزة أيضًا، أقدم 3 أشخاص في منشاة القناطر على ارتكاب جريمة قتل مسن عمرة 70 عامًا في أول أيام العيد.

واتضح من التحقيقات أن الدافع وراء ارتكاب الجريمة، هو خصومة ثأرية بعد 45 عامًا من قتل والدهم.

المنوفية.. خلافات تدفع شاب لطعن خطيبته السابقة

وفي محافظة المنوفية، قتل شاب خطيبته السابقة داخل مسكنها في قرية سدود التابعه لمركز منوف.

وتوصل فريق البحث الجنائي إلى أن المتهم يعمل قهوجي، ويبلغ من العمر 24 عامًا، والضحية كانت خطيبته السابقه، وذلك بسبب خلافات نشبت بينهما.

وبعد ضبط المتهم، اعترف بتفاصيل جريمته حيث تسلل لمسكن المجني عليها واعتدى عليها بسكين.

ضائقة مالية وراء قتل تاجر دواجن لزميله

وفي منطقة البدرشين، تسببت ضائقة مالية يمر بها تاجر دواجن إلى ارتكاب جريمة قتل زميله أثناء الخروج لشراء بضاعة من أجل سرقة أمواله، مستخدمًا سلاحًا ناريًا.

وقال المتهم بعد ضبطه إنه نظرًا لمروره بضائقة مالية، عقد العزم على قتل المجني عليه وسرقته لعلمه بأنه يحوز مبالغ مالية نظرًا لطبيعة عملهما بذات النشاط التجاري.

وأضاف أنه دائم التحرك بالسيارة بمفرده، وانتظره واستقل السيارة برفقته لذات الوجهة وأثناء سيرهما غافله وأطلق عيار ناري من السلاح المعثور عليه، فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

واستولى على المبلغ المالي الذى كان بحوزته وتخلى عنه بمكان العثور، وهرب بالسيارة وتركها بمكان العثور.

وأقر بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات جريمته، وإنفاقه باقي المبلغ في سداد ديونه ومتطلباته الشخصية، واتخذت الإجراءات القانونية.

القاهرة.. العثور على جثمان راقصة أجنبية

وفي محافظة القاهرة، عثرت الأجهزة الأمنية على جثمان سيدة متوفية داخل عقار بأحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول، واتضح أنها لراقصة أجنبية.

وأضافت المعاينة، أن الجثة تعود لفتاة تحمل جنسية إحدى دول جنوب شرق آسيا -تبلغ العمر 26 عامًا- وتعمل راقصة بالفنادق العائمة.

وأوضحت المعاينة أن الجثة لا توجد بها أي إصابات ظاهرية، وعثر عليها بجوار أسانسير بالطابق الخامس، وتفرغ كاميرات المراقبة للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

جثمان سائق وفتاة مختنقان بسيارة

وفي منطقة الهرم، تصدرت جريمة العثور على شاب -يعمل سائق في أوبر- وفتاة فارقتهما الحياة وتعفنت جثتيهما بعدما لفظ أنفاسهما الأخيرة مختنقين بثاني أكسيد الكربون.

طالب جامعي يقتل والده

وفي محافظة الإسماعيلية، قتل طالب جامعي والده بسلاح أبيض، عقب نشوب مشادة كلامية بينهما في منطقة الحكر، وضبط المتهم وأمرت النيابة العامة بحبسه.