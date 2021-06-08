طبقا لشروط التراخيص.. مذكرة عاجلة لرئيس الغرف التجارية لتقنين أوضاع معارض السيارات

عقدت شعبة تجار وموزعي السيارات بغرفة القاهرة التجارية اجتماعا طارئا، لمناقشة قرار وزير التنمية المحلية، محمود شعراوي، بشأن الكتاب الدوري رقم (100) لسنة 2021، الخاص بنقل المعارض خارج الكتلة السكنية علي مستوي الجمهورية خلال 3 شهور، لرفع مذكرة عاجلة إلي إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القاهرة، بمقترحات الشعبة بشأن هذا القرار .



جاء ذلك في حضور احمد الوسيمي، نائب اول رئيس غرفة القاهرة، وسامح زكي، نائب ثان رئيس غرفة القاهرة، نيابة عن إبراهيم العربي، وصلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة الغربية التجارية، وعمرو حسن سليمان، عضو مجلس ادارة غرفة القاهرة .



وتناولت المناقشات تبادل الآراء بين منتسبي الشعبة عن مقترحات القرار، وطالب الوسيمي الشعبة بإعداد مذكرة تفصيلية شاملة للمقترحات علي أرض الواقع، لرفعها إلي رئيس اتحاد الغرف التجارية لمخاطبة الوزير بشانها وتوضيح كافة الرؤي وادق التفاصيل من وجهة نظر اصحاب هذا القطاع وهو ما تقوم به الشعبة حاليا.



وقال سامح زكي إن الهدف من هذا الاجتماع معرفة كافة الاراء حول قرار نقل المعارض من خلال اصحاب المعارض انفسهم لانهم ادري بكافة التفاصيل ويستطيعون تحديد المقترحات المناسبة من وجهة نظرهم ومن ثم ستقوم الغرفة بدورها من خلال المهندس ابراهيم العربي بمخاطبة وزير التنمية المحلية بهذه المقترحات لمناقشتها بما يحقق الصالح العام.



ومن ضمن مقترحات الشعبة التي تتضمنها المذكرة ضرورة تقنين اوضاع كافة معارض السيارات الملتزمة بشروط التراخيص مع تطبيق القانون علي غير الملتزمين فيما يتعلق بكافة المعارض” سواء صاحبة التراخيص الدائمة او المؤقته او التي ليس لها تراخيص وتعمل في هذا النشاط منذ سنوات وتنطبق عليها كافة الشروط” مع اشراك الشعبة في مشاريع القرارات التي تتعلق بهذا القطاع قبل صدورها.



وقالت الشعبة إنها مع القرارات التي تصدرها الدولة التي تستهدف التطوير والتنمية وتدعمها وتساندها بقوة ، ولكن يجب وضع مقترحات هذا القطاع في الحسبان ، خاصة أن قطاع السيارات يمثل جزءًا مهمًا من قاعدة الاقتصاد القومي ويحتوي علي عدد كبير من العمالة وهو قطاع ينمو ويتطور مما يشكل محورا مهما في عملية التنمية التي تستهدفها الدولة حاليا.



وأكدت الشعبة التزام المعارض بكافة الاشتراطات المطلوبة طبقا لما تتضمنه التراخيص ،مشيرة الي ان هناك معارض لها تراخيص فعلية ومعارض لها تراخيص مؤقتة واخري ليس لديها اي تراخيص والكل يتلتزم بالمعايير والاشتراطات التي تنص عليها التراخيص ولذلك مطلوب تقنين اوضاع كافة المعارض طالما تنطبق عليها الاشتراطات المطلوبة.

