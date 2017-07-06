طبقا لانفراد المال: الكهرباء تمدد الجدول الزمني لإلغاء الدعم

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مد البرنامج الزمني لرفع الدعم عن الكهرباء لمدة ٣ سنوات، ليصل إلى عام ٢٠٢٢، بدلاً من ٢٠١٩.

كانت “المال” قد انفردت فى وقت سابق بالتأكيد على أن الحكومة تدرس مد الجدول الزمني لرفع الدعم عن أسعار الكهرباء، حتى نهاية ٢٠٢٢، بسبب تحرير سعر الصرف، وزيادة أسعار الوقود.

أوضح شاكر خلال مؤتمر صحفي، بمقر الوزارة للإعلان عن اسعار الكهرباء الجديدة، أن الوزارة تتحمل الكثير من الأعباء، أبرزها زياده أسعار الوقود.

وأضاف أن الدعم يصل العام الجارى إلى ٥٢.٨ مليار جنيه، فيما ينخفض خلال العام المقبل ٢٠١٨/٢٠١٩، إلى ٤٣.٣ مليار جنيه، ثم إلى ا٣١.٨ مليار جنيه خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ .

وأشار إلى أن الدعم سيتراجع إلى ١٦.٥ مليار جنيه، خلال ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، ثم إلى سالب ٦.٥ مليار جنيه.

