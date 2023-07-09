تأكيداً لانفراد «المال».. الحكومة تمد رسوم إغراق الحديد المستورد من تركيا والصين وأوكرانيا 4 سنوات

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 189 مكررا لسنة 2023، الخاص بمد رسوم الإغراق على واردات الحديد من الخارج لمدة أربع سنوات، على أن يسري تطبيقه في الأول من يونيو 2023.

وقال القرار في مادته الأولى والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 122 تابع في الأولى من يونيو سنة 2023، إنه سيتم مد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 1535 لسنة 2017 الخاص بفرض رسوم مكافحة إغراق على واردات الحديد من صنف حديد التسليح أسياخ ولفائف وقبضان وعيدان ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وتركيا وأوكرانيا لمدة أربع سنوات.

وجاء في المادة الثانية من القرار أنه سيتم تحصيل الرسوم المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بأحد الحسابات الخاصة بالبنك المركزي.

وكانت المال قد نشرت في عددها الصادر 29 مايو الماضي بأن رجحت مصادر مطلعة فى تصريحات لـ«المال»، اتجاه وزارة التجارة والصناعة لمد العمل برسوم الإغراق المفروضة على واردات الحديد من دول تركيا والصين وأوكرانيا.