طاهر يكشف عن حلم جماهير الأهلى فى مؤتمر صحفى

على المصرىيعقد المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، والمرشح على المنصب نفسه فى الانتخابات المقبلة المقرر لها 30 نوفمبر الحالى، مؤتمرًا صحفيًّا أحد يومى 20 أو 21 نوفمبر، للإعلان عن الخطوات الفعلية لبدء تنفيذ استاد الأهلى الحلم الذى طالما حلمت به جماهير القلعة الحمراء.ومن المنتظر

على المصرى

يعقد المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، والمرشح على المنصب نفسه فى الانتخابات المقبلة المقرر لها 30 نوفمبر الحالى، مؤتمرًا صحفيًّا أحد يومى 20 أو 21 نوفمبر، للإعلان عن الخطوات الفعلية لبدء تنفيذ استاد الأهلى الحلم الذى طالما حلمت به جماهير القلعة الحمراء.

ومن المنتظر أن يكشف طاهر النقاب عن كل التفاصيل المتعلقة بالاستاد من حيث موقعه الجغرافى، وكذلك مساحته الكلية، وطاقته الاستيعابية، والشركة التى ستقوم بتنفيذه وإنشائه، بالإضافة إلى التكاليف المالية وطرق التمويل.

وتحلم جماهير القلعة الحمراء، منذ سنوات، بتواجد استاد خاص بها؛ أسوة بالأندية العالمية، ولا سيما أن الأهلى لا يقلّ عن أى نادٍ فى العالم، وهو العالم الذى أصبح على بُعد خطوات من التنفيذ.

على الصعيد نفسه تتسلم إدارة النادى، خلال الساعات القليلة المقبلة، أرض التجمع الخامس التى تم تخصيصها لبناء الفرع الرابع للقلعة الحمراء، على أن يتم الإعلان عن الخطوات التنفيذية لبناء الفرع عقب تسلم الأرض مباشرة، فى ظل تعاقد المجلس الحالى مع إحدى الشركات الكبرى من أجل بدء العمل فى الفرع الرابع، بعد أن تم الانتهاء من وضع التصور الخاص بالفرع.