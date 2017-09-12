طاهر يرفض التعليق على ترشح الخطيب لانتخابات الأهلي

علي المصري:رفض المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، ترشح محمود الخطيب أسطورة القلعة الحمراء والكرة المصرية السابق، والنائب الأسبق فى مجلس الأهلى، على مقعد رئاسة النادى، في الانتخابات القادمة، المقرر أن تقام قبل 30 نوفمبر المقبل.وقام طاهر بتأجيل إعلانه خوض انتخابات رئاسة الأهلى، وفض

علي المصري:

رفض المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، ترشح محمود الخطيب أسطورة القلعة الحمراء والكرة المصرية السابق، والنائب الأسبق فى مجلس الأهلى، على مقعد رئاسة النادى، في الانتخابات القادمة، المقرر أن تقام قبل 30 نوفمبر المقبل.

وقام طاهر بتأجيل إعلانه خوض انتخابات رئاسة الأهلى، وفضل ذلك رغم الإعلان الرسمى عن ترشح الخطيب للرئاسة، خوفا على فريق الكرة من التشتت فى الأجواء الانتخابية، قبل لقاءى الترجى الرياضى التونسى يومى 16 و23 سبتمبر الجارى فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن يعلن مجلس إدارة النادى الأهلى، خلال الساعات القادمة، فتح باب الترشيح للانتخابات يوم 9 أكتوبر المقبل، وفقاً للائحة الاسترشادية، التى اقرتها اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، ووافقت عليها وزارة الرياضة بقيادة المهندس خالد عبدالعزيز.