طاهر: هكذا سنحفظ حق الأهلى فى كوليبالى

أكد المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أنه تم التقدم بشكوى رسمية ضد الإيفواري سليماني كوليبالي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، خلال الساعات الماضية، بعدما سافر اللاعب بدون إذن؛ وذلك حفاظًا على حقوق الأهلي.

وأوضح طاهر أنه تم تكليف المستشار حلمي عبدالرازق، المستشار القانوني للنادي، وعصام سراج الدين المدير التجاري والتعاقدات، خلال الأيام الماضية، بإعداد ملف شامل عن كل ما يخص اللاعب، وتم إرساله للـ”فيفا”؛ حفاظا على حقوق النادي.

وشدد رئيس القلعة الحمراء، على أن موقف الأهلي قوي في تلك القضية، خاصة أن اللاعب حصل على كل مستحقاته المالية، ولم يتعرض لأي شيء يجعله يقدم على تلك الخطوة، ومن ثم فإن الأهلي سيكمل المشوار للنهاية، ويسير في طريقه عبر القنوات الشرعية للحفاظ على حقوق النادي.

ونفى طاهر، ما تردد خلال الأيام الماضية حول تلقي الأهلي عروضا من قبل بعض الأندية الإنجليزية لضم كوليبالي، مؤكدًا أن الأهلي لم يتلق أي عروض رسمية منذ سفر كوليبالي بدون إذن، وأنه فقط تلقى مكالمة هاتفية من وكيل أعمال اللاعب، ينقل فيها رغبته في فسخ تعاقده مع النادي.

وشدد على أن الأهلي متمسك بحقوقه كاملة، وسوف يسير في كل الاتجاهات بعد تصعيد المشكلة للفيفا، وأوضح طاهر أن الأهلي لن يتنازل عن حقوقه فيما يخص اللاعب، بعدما شرع النادي بالفعل في سلك الطرق القانونية بإعداد ملف كامل تمهيدًا وقدمه للفيفا.