طاهر محمد طاهر يُجري أشعة غدًا.. وينتظم في مران الاثنين

يستعد طاهر محمد طاهر، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإجراء أشعة «سونار» غدًا الأحد؛ للاطمئنان على الإصابة التي أبعدته عن معسكر المنتخب الوطني مؤخرًا.

ويجري طاهر أشعة «سونار» على العضلة الأمامية غدًا الأحد؛ للوقوف على حجم الإصابة وتحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات.

وتقرر أن ينتظم «طاهر» في مران الأهلي بداية من يوم الاثنين المقبل، وفقا للتنسيق الذي جرى بين اللاعب والمدير الفني للفريق بيتسو موسيماني ومدير الكرة سيد عبدالحفيظ بعد اجتماعه بهما اليوم.

وحرص طاهر على التواجد في مقر النادي بالجزيرة؛ للاجتماع بالمدير الفني للفريق بيتسو موسيماني، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي.

