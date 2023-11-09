طالب يقتل زميله طعنًا في البحيرة.. وضبط المتهم

ارتكب طالب جريمة قتل زميله بعد الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وطعنه وإحداث إصابته التي أودت بحياته لخلافات بينهما في محافظة البحيرة، ضمن أخبار الحوادث اليوم.

تعود التفاصيل، إلى تلقي مركز شرطة إدكو بمديرية أمن البحيرة ، بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها طالب مصاب بجرح طعني وتوفى متأثرًا بإصابته.

وبالفحص تبين حدوث مشادة بين المتوفي وطالب -مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار- تطورت لمشاجرة خلالها اعتدى المتهم عليه بسلاح أبيض “سكين” كانت بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وذلك لخلافات سابقة بينهما تعدى كل منهما خلالها على الآخر بالسب والشتم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة من ضبط المتهم والأداة المستخدمة.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.