طالب يقتل أحد جيرانه في المنيا.. والسبب: «لعب الأطفال»

ارتكب طالب جريمة قتل أحد جيرانه في محافظة المنيا بعدما اعتدى عليه بسلاح أبيض، مما أدى إلى وفاته، وذلك بسبب مشادة بينهما وقعت لخلافات الجيرة، وتمكنت أجهزة البحث الجنائي من ضبط مرتكب الواقعة.

كان قسم شرطة ملوي بمديرية أمن المنيا قد تلقى بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها جثة مبيض محارة، وبها جرح طعني نافذ بالصدر.

وبالانتقال وسؤال شقيقه اتهم طالب بالاعتداء على شقيقه بسلاح أبيض فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وذلك لخلافات الجيرة ولهو الأطفال.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم والأداة المستخدمة عبارة عن “سكين”، وتبين إصابته بجرح بفروة الرأس، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.