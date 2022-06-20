طالب يسرق 1.5 مليون جنيه من مسكن والد صديقه في القاهرة.. والشرطة تضبطه

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على طالب جامعي في محافظة القاهرة، بعدما ارتكب جريمة سرقة 1,5 مليون جنيه من داخل مسكن والد صديقه.

جاء ذلك عقب تلقي قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من مواطن عن اكتشاف سرقة مبلغ مالي 1.5 مليون جنيه من داخل مسكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة طالب -مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين- وهو صديق نجل المجني عليه.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بأنه نظرًا لارتباطه بعلاقة صداقه بنجل المجني عليه، وعلمه باحتفاظ الأخير بمبالغ مالية داخل الشقة سكنه اختمرت في ذهنه فكرة سرقته.

وبتاريخ الواقعة وعقب انصرافه من منزل نجل المُبلغ عاد مرة أخرى عقب علمه، بعدم تواجد قاطنى الشقة في ذات التوقيت وتسلق للعقار، والدخول من خلال أحد النوافذ والاستيلاء على المبلغ المالي المشار إليه.

وبارشاده ضبط المبلغ المالي المستولي عليه بمسكنه، وباستدعاء المجني عليه اتهمه بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.