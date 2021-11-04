لايف

طالب يذبح زميله في كفر الشيخ.. والمتهم: كنت أدافع عن طفل صغير

التقط بقايا زجاجة مياه غازية وأصابه بجرح قطعي في عنقه.
أماني عوض 1:48 م, الخميس, 4 نوفمبر 21 1:48 م, الخميس, 4 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

ارتكب طالب جريمة قتل زميله باستخدام قطعة زجاجية وذبحه بها في عنقه، عقب نشوب مشاجرة بينهما أثناء الذهاب لدرس خصوصي في محافظة كفرالشيخ، وبرر المتهم جريمته -عقب إلقاء القبض عليه- بأنه كان يدافع عن طفل صغير اعتدى عليه المتوفي بالضرب.

مشاجرة أثناء الذهاب لدرس خصوصي

كان قسم شرطة أول كفر الشيخ ، بمديرية أمن كفرالشيخ، قد تلقى بلاغًا من مستشفى عن استقبالها جثة طالب، وبها جرح ذبحي بالرقبة.

اقرأ أيضا  بسبب الملصق الإلكتروني والخوذة.. سحب 6228 رخصة سيارة ودراجة نارية في يوم

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفي وطالب -مقيم بدائرة قسم شرطة ثان كفر الشيخ- أثناء تواجدهما بأحد الشوارع لتلقي الدروس الخصوصية، تطورت إلى مشاجرة على إثرها اعتدى على المتوفي بقطعة زجاج فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

قتل بقطعة زجاج

وعقب تقنين الإجراءات، أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف أنه أثناء سيره وزملائه شاهد المجني عليه يتعدى بالضرب على طفل صغير فحاول الدفاع عنه، لكن المتوفي حاول التعدى عليه بالضرب، وتشاجرا سويًا.

اقرأ أيضا  كشف مصنعًا لإنتاج أجهزة فك تشفير القنوات الفضائية في الدقهلية

وأضاف أنه التقط قطعة زجاج مكسورة من الأرض (بقايا زجاجة مياه غازية)، وتعدى بها على المجني عليه فأودى بحياته.

وأكد على عدم اشتراك أي من زملائه في إرتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

سحب 7561 رخصة سيارة ودراجة نارية بسبب الملصق الإلكتروني والخوذة

أماني عوض 1:55 م, الخميس, 4 نوفمبر 21

الصحة العالمية: وتيرة انتقال عدوى كورونا في أوروبا “مقلقة جدا”

المال - خاص 1:38 م, الخميس, 4 نوفمبر 21

فتاة تخطف نجلة سيدة استضافتها بمسكنها لاستغلالها في التسول

أماني عوض 1:32 م, الخميس, 4 نوفمبر 21

«الميراث» يتسبب في حرق شخص لشقة شقيقته وإصابتها بحروق بالدقهلية

أماني عوض 1:18 م, الخميس, 4 نوفمبر 21

إيطاليا: فيروس كورونا ينتشر مرة أخري في البلاد

المال - خاص 2:18 ص, الخميس, 4 نوفمبر 21

السعودية تصل إلى نسبة 70% من التحصين بجرعتين من لقاح كورونا

المال - خاص 1:09 ص, الخميس, 4 نوفمبر 21