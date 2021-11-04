طالب يذبح زميله في كفر الشيخ.. والمتهم: كنت أدافع عن طفل صغير

ارتكب طالب جريمة قتل زميله باستخدام قطعة زجاجية وذبحه بها في عنقه، عقب نشوب مشاجرة بينهما أثناء الذهاب لدرس خصوصي في محافظة كفرالشيخ، وبرر المتهم جريمته -عقب إلقاء القبض عليه- بأنه كان يدافع عن طفل صغير اعتدى عليه المتوفي بالضرب.

مشاجرة أثناء الذهاب لدرس خصوصي

كان قسم شرطة أول كفر الشيخ ، بمديرية أمن كفرالشيخ، قد تلقى بلاغًا من مستشفى عن استقبالها جثة طالب، وبها جرح ذبحي بالرقبة.

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفي وطالب -مقيم بدائرة قسم شرطة ثان كفر الشيخ- أثناء تواجدهما بأحد الشوارع لتلقي الدروس الخصوصية، تطورت إلى مشاجرة على إثرها اعتدى على المتوفي بقطعة زجاج فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

قتل بقطعة زجاج

وعقب تقنين الإجراءات، أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف أنه أثناء سيره وزملائه شاهد المجني عليه يتعدى بالضرب على طفل صغير فحاول الدفاع عنه، لكن المتوفي حاول التعدى عليه بالضرب، وتشاجرا سويًا.

وأضاف أنه التقط قطعة زجاج مكسورة من الأرض (بقايا زجاجة مياه غازية)، وتعدى بها على المجني عليه فأودى بحياته.

وأكد على عدم اشتراك أي من زملائه في إرتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.