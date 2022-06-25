طالب يختلق واقعة خطفه ويساوم والده على فدية في القاهرة

اختلق طالب واقعة خطف وطلب فدية من والده، بالاشتراك مع اثنين من زملائه، واختبأ داخل شقة أحدهم في محافظة القاهرة ، وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف الواقعة وضبطهم.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، قد تلقت بلاغًا من مواطن بورود رسالة صوتية عبر تطبيق الواتس آب من رقم الهاتف الخاص بنجله طالب – مقيم بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة- يفيد خطفه ومساومته على دفع مبلغ مالي نظير إطلاق سراحه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين عدم صحة البلاغ، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مكان الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة، بشقة كائنة بمنطقة مدينة نصر، وأمكن التوصل إلى أن الشقة المشار إليها خاصة بصديق نجل المبلغ طالب.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المذكور وبصحبته نجل المبلغ وصديق آخر طالب -مقيم بمنطقة مدينة نصر.

وبمواجهتهم بالتحريات أقر نجل المبلغ بأنه نظرًا لوجود خلافات بينه ووالده، اختمر في ذهنهم فكرة إختلاق الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.