طالب من جامعة مصر للمعلوماتية يقتنص «فضية» العالم للناشئين و«ذهبية» فرق الخماسي الحديث

اقتنص الطالب محمد الجندي، بالسنة الثانية بكلية تكنولوجيا الأعمال في جامعة مصر للمعلوماتية الميدالية الفضية في بطولة العالم للناشئين – فردي – تحت 21 سنة.

كما فاز الطالب مع الفريق المصري للخماسي الحديث للناشئين بذهبية منافسات الفرق في البطولة التي تستضيفها مدينة زيلونا جورا البولندية في الفترة من 1 حتى 10 أكتوبر.



وفي هذا السياق، أثنت جامعة مصر للمعلوماتية علي الجهود المبذولة والمساعي الحثيثة للطالب محمد الجندي لما قدمه من أداء متميز وحماس متواصل عزز دوره ومكانته في حصد الميداليات الذهبية والفضية في البطولات التي يشارك بها.



وقدمت الدكتورة الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، التهنئة للطالب محمد الجندي على تفوقه في بطولة العالم للناشئين.

ونوهت إلى أن الحراك الرياضي الذي حققه “الجندي” ما كان له أن يتحقق لولا حرصه على الاستمرار في التفوق الرياضي مع الالتزام بصقل مهاراته وهو ما تؤكده البطولات التي حصدها خلال الفترة الماضية، لذلك تعمل الجامعة على تقديم كافة أوجه الدعم لهم ولجميع الطلاب الرياضيين.



وأشادت بهجت بهذا الإنجاز المتميز الذي يدل على أن تحقيق الانتصارات يأتي ببذل الجهد والمثابرة والاستمرار في العمل الجاد والتدريب المتواصل.

وأعربت عن اعتزاز مجلس الجامعة وفخره بإنجازات الطلاب، متمنياً لهم النجاح والتوفيق وتحقيق المزيد من الإنجازات وبذل مزيد من العطاء لحصد البطولات والانتصارات الرياضية في كافة المحافل والبطولات المحلية والدولية.



وأوضحت الدكتورة ريم بهجت إلى أن هذا الفوز يأتي يبرز مكانة جامعة مصر للمعلوماتية في مختلف الأنشطة الرياضية، ويعزز هدف أسرة الأنشطة الرياضية بها والتي تسعى إلى المنافسة وحصد المراكز الأولى في مختلف مشاركاتهم الرياضية..

وطالبت رئيس الجامعة الفرق الرياضية بالجامعة ببذل المزيد من الجهد لرفع اسم جامعتهم عالياً وليكونوا قدوة طيبة لزملائهم بالجامعة وباقي الجامعات الأخرى.

واكدت أن النشاط الرياضي في الجامعة يشهد نهضة وازدهاراً في ظل ما تحظى به من دعم ومساندة من الدولة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة لحرص الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات على تقديم كل الدعم لرفع اسم مصر عاليا مع المحافظة على المستوى المتميز للمواهب التي يتمتع بها طلاب الجامعة.



وأحرزت مصر ذهبية الفرق عن طريق الثلاثي محمد الجندي ومعتز وائل وعمر وائل بعد أن احتلوا المركز الأول برصيد 4466 نقطة.

وجاء في المركز الثاني منتخب فرنسا والميدالية الفضية برصيد 4110 نقطة وفي المركز الثالث منتخب المجر في المركز الثالث والميدالية البرونزية برصيد 4148 نقطة.

كما فاز الطالب محمد الجندي في بفضية منافسات الفردي بعد أن جاء في المركز الثاني برصيد 1512 نقطة .

وأحرز الميدالية الذهبية المجري ميهالي كوليزار برصيد 1516 نقطة، بينما أحرز الميدالية البرونزية الفرنسي ليو بوريس برصيد 1504 نقطة.

الجدير بالذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد أول جامعة متخصصة بالشرق الأوسط وأفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها.

وأسست جامعة مصر للمعلوماتية ، وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و التعليم العالي والبحث العلمي، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي: علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم.

وتقدم كليات الجامعة 16 برنامجا تعليميا في الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وصناعة الإلكترونيات وعلوم الاتصالات، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.