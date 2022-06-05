طالبت بتوحيد لون «الفان».. تفاصيل اجتماع «محلية النواب» مع جمعية تعمير حدائق الأهرام اليوم

واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الأحد، متابعة خطة الحكومة في تفعيل دور قطاع الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان، وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكل الجمعيات المتعثرة، وتحديدا جمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام بمنطقة حدائق الأهرام محافظة الجيزة، بهدف تنفيذ مخططات وأهداف الدولة في تحقيق التنمية الشاملة بقطاعات الإسكان المختلفة، بحضور والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية.

في بداية الاجتماع، أشاد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بقرارات محافظة الجيزة بحظر التوك توك فى حدائق الأهرام وبدء تنفيذ توصيات اللجنة للقضاء على العشوائية في المنطقة.

وقال: “أحييهم على الجهد المبذول والناس مبسوطة، لكن هناك جهد أكبر مطلوب أيضاً، فمنذ يومين كنت أمر ناحية حدائق الأهرام ولم أجد أى تكاتك ولكن لم أجد أمن على البوابة، ولا أعلم هل هذه البوابة فقط التى لا يوجد عليها أمن ولا رجل الأمن كان مزوغ ولا إيه”.

وأعلن اللواء علاء بدران، سكرتير عام محافظة الجيزة، منع مركبات التوك توك من الدخول أو السير في منطقة حدائق الأهرام، والاستعانة بسيارات (فان) بدلا منه لخدمة الأهالي.

وأوضح اللواء علاء بدران، سكرتير عام محافظة الجيزة، أن صدور قرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بحظر سير التوك توك بهضبة الأهرام بالجيزة، ضمن خطة تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بقطاع هضبة الأهرام، مع توفير سيارات بديلة للركاب.

وقال: كنا هنا في اللجنة المحلية بمجلس النواب منذ شهرين، وخلال الشهرين نفذنا معظم توصيات اللجنة، وكانت أهم توصية إحكام بوابات حدائق الأهرام ببوابات أمن، وتم تنفيذ التوصية وجمعية تعمير صحراء الأهرام تعاقدت مع شركة أمن، وتوجد 7 بوابات عليها حاليا 90 حارس أمن، وهذه كانت مفتاح الانضباط في حدائق الأهرام.

وأشار السكرتير العام لمحافظة الجيزة، إلى أنه كانت هناك شكوى من التوك توك فى حدائق الأهرام من قبل الأهالى، وتم منع حوالي 2000 توك توك، وحاليا لا يوجد أى مركبات توك توك، وتم الاستعانة بسيارات فان، ولا توجد شكاوى من الأهالى من توفر العربيات.

وأعلن البدء فى رصف الطرق وسيتم الانتهاء منه مع انتهاء الطرح، فيما طالب رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن تكون السيارات الفان البديلة للتوك توك فى حدائق الأهرام بلون موحد، وهو ما أكد سكرتير عام محافظة الجيزة على أنه سيتم تنفيذه، موضحا أن أغلب السيارات حاليا باللون الأبيض وسيتم توحيد اللون.

وتسأئل السجيني، عن موقف الأراضي المخصصة للنفع العام فى حدائق الأهرام، ورد السكرتير العام للمحافظة، قائلا: “تم حصر الأراضي المخصصة للنفع العام حوالى 94 ألف متر مربع، وهناك خدمات على حوالى 10 قطع، وسيتم تخصيص أراضي لإنشاء مكتب للشهر العقاري، والمخبز، ومكتب بريد وإسعاف، ويتبقي إنهاء الإجراءات”.

من جانبه أكد تامر شحات، رئيس جمعية تعمير صحراء الأهرام، أنه بعد توصية اللجنة بوجود بوابات أمن ورصف الطرق، تم القضاء على وجود التكاتك فى حدائق الأهرام، وتوجد بوابات أمن وتم التعاقد مع شركة أمن، ويتبقي حوالى 600 ألف متر فى رصف الطرق، وسيتم تطوير الميادين.

وأضاف أن هيئة النظافة بمحافظة الجيزة تتولى عملية النظافة فى حدائق الأهرام وتدفع الجمعية المقابل من مواردها.

من جانبه، أعلن المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، أنه سيتم تحديد موعد لنزوله وأعضاء اللجنة فى حدائق الأهرام للوقوف على هذا الإنجاز على الأرض، مشددا على ضرورة استكمال المرافق.

وقال: نريد أن نكون الأهرام نموذجا واستكمال المرافق، وستكون هناك جلسة أخرى ستعقدها اللجنة فى وقت لاحق”، لافتا إلى أن أول جلسة بدور الانعقاد المقبل فى شهر أكتوبر المقبل ستكون مخصصة لهذا الموضوع.