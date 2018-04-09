طالبة بالإسكندرية تقع ضحية الحوت الأزرق والنيابة تُحقق

وكالات:أقدمت طالبة بالمرحلة الإعدادية على الانتحار بتناول مبيد حشري"سم فئران" في منزلها بمنطقة كرموز غربي الإسكندرية، فيما كُشف عن ممارستها للعبة "الحوت الأزرق" بعدما عثر على وشم بحرف "p" في ساقها اليسرى.وانتحر نجل النائب البرلماني السابق حمدي الفخراني شنقاً داخل منزل أسرته بمدينة المحلة الكبري،

وكالات:



أقدمت طالبة بالمرحلة الإعدادية على الانتحار بتناول مبيد حشري”سم فئران” في منزلها بمنطقة كرموز غربي الإسكندرية، فيما كُشف عن ممارستها للعبة “الحوت الأزرق” بعدما عثر على وشم بحرف “p” في ساقها اليسرى. وانتحر نجل النائب البرلماني السابق حمدي الفخراني شنقاً داخل منزل أسرته بمدينة المحلة الكبري، الأسبوع الماضي، نتيجة ممارسته لعبة “الحوت الأزرق”، لتنضم “طالبة الإسكندرية” لقائمة ضحايا “الحوت الأزرق”.

وأصيبت الطالبة بالمرحلة الإعدادية بإعياء شديد نتيجة تناولها مبيد حشري، وتم نقلها إلى مستشفى الجمهورية العام ليكتشف الأطباء وجود وشم لعبة (الحوت الأزرق) على ساقها اليسرى.





تلقى مدير أمن الإسكندرية اللواء بلاغ بوصول طالبة بالمرحلة الإعدادية لمستشفى الجمهورية العام، مصابة بحالة إعياء شديد، نتيجة تناولها مادة سامة، وتم تحويلها لقسم السموم بالمستشفى الرئيسي الجامعي.

وأثناء الاستماع إلى والد المصابة (نجار)، أقر بتناول نجلته مبيد حشري (سم فئران)،وإثر حدوث مشادة كلامية بينها ووالدتها بسبب تأخرها في العودة إلى المنزل، وضعف مستواها الدراسي ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وأثناء الكشف على المصابة، لاحظت الطبيبة المعالجة رئيس قسم السموم بالمستشفى الرئيسي الجامعي، وجود وشم عبارة عن حرف (p) علي الساق اليسرى للمصابة، وأفصحت المصابة عقب إفاقتها بأنها تمارس لعبة (الحوت الأزرق) عبر الإنترنت والتي تتضمن في مراحلها رسم وشم على الساق اليسرى، وتناول مبيد حشري.